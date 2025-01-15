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Авто

Новейший спортивный кроссовер Toyota переделали в копию Ferrari (фото)

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Toyota Crown Sport сделали похожим на Ferrari Purosangue

Тюнинг Toyota Crown Sport сделал кроссовер похожим на Ferrari Purosangue. Авто получило обвес, новые колесные диски и выхлоп.

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Новая Toyota Crown Sport получила интересный тюнинг. Премиальный спортивный кроссовер превратили в клон Ferrari Purosangue. Авто презентовали на автошоу в Токио, сообщает сайт Carscoops.

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Кроссовер получил обвес и большие колесные диски

Тюнинг Toyota Crown Sport выполнило японское ателье Aero Over. Его работа не была тяжелой, ведь даже стандартная модель напоминает кроссовер Ferrari Purosangue. У нее похожи силуэт и передняя часть с тоненькими диодными фарами. Примечательно, что Toyota Crown Sport презентовали раньше, чем итальянский кроссовер.

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Кроссовер Toyota Crown Sport получил обвес и четыре выхлопные трубы сзади. Его оснастили особыми колесными дисками, а тормозные суппорты покрасили в желтый цвет.

К тому же, появились логотипы, которые издалека можно спутать с эмблемами Ferrari. Общая стоимость тюнинг-пакета составляет примерно 3000 долларов.

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Оригинальные эмблемы напоминают логотипы Ferrari

Силовая установка Toyota Crown Sport не претерпела изменений. Кроссовер предлагается в 2,5-литровых гибридных версиях на 234 и 306 сил, то есть он не может соперничать с "настоящим" Ferrari Purosangue, который оснащен 725-сильным V12.

Между прочим, на автосалоне в Токио дебютировал и футуристический электрокроссовер Toyota.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электромобиле Toyota.