Новітній спортивний кросовер Toyota переробили на копію Ferrari (фото)
Тюнінг Toyota Crown Sport зробив кросовер схожим на Ferrari Purosangue. Авто отримало обвіс, нові колісні диски та вихлоп.
Нова Toyota Crown Sport отримала цікавий тюнінг. Преміальний спортивний кросовер перетворили на клон Ferrari Purosangue. Авто презентували на автошоу в Токіо, повідомляє сайт Carscoops.
Тюнінг Toyota Crown Sport виконало японське ательє Aero Over. Його робота не була важкою, адже навіть стандартна модель нагадує кросовер Ferrari Purosangue. У неї схожі силует та передня частина з тоненькими діодними фарами. Примітно, що Toyota Crown Sport презентували раніше, ніж італійський кросовер.Важливо
Кросовер Toyota Crown Sport отримав обвіс та чотири вихлопні труби ззаду. Його оснастили особливими колісними дисками, а гальмівні супорти пофарбували в жовтий колір.
До того ж, з’явилися логотипи, які здалеку можна сплутати з емблемами Ferrari. Загальна вартість тюнінг-пакету становить приблизно 3000 доларів.
Силова установка Toyota Crown Sport не зазнала змін. Кросовер пропонують у 2,5-літрових гібридних версіях на 234 і 306 сил, тобто він не може змагатися зі "справжнім" Ferrari Purosangue, який оснащений 725-сильним V12.
Між іншим, на автосалоні в Токіо дебютував і футуристичний електрокросовер Toyota.
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