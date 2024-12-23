BMW отказывается от знаменитой спортивной модели: известна причина (фото)

BMW прекратит производить купе M8 уже в январе, а позже с производства снимут кабриолет и седан. Новое поколение заряженной модели не планируется.

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Купе BMW M8 снимут с производства в начале 2025 года. Заказы на спорткар уже не принимаются. Об этом сообщает сайт BMWBlog.

BMW планирует в ближайшие недели выполнить уже принятые заказы на M8 Coupe, после чего модель перестанут выпускать и уберут из конфигуратора на сайте немецкого бренда.

Фото: BMW

Примечательно, что кабриолет BMW M8 и седан M8 Gran Coupe еще будут производиться некоторое время, однако вскоре эти модели также ликвидируют и новое их поколение не планируется. Вместе с тем, обычный BMW 8 Series останется на конвейере.

Причина отказа от BMW M8 — низкий спрос на модель, продиктованный ее высокой ценой от $138 500. Оказалось, что она конкурировала не только с Porsche 911, Maserati GranTurismo или Mercedes-AMG GT, но и с седаном BMW M5 предыдущего поколения, который имел такой же двигатель, но был дешевле.

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BMW M8 дебютировал в 2019 году. Заряженная версия BMW 8 Series оснащена 4,4-литровым V8 твин-турбо, который предлагается в версиях на 600 и 625 л. с. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 305 км/ч.

Кстати, недавно на аукцион выставили самый дорогой BMW в истории.

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