BMW відмовляється від знаменитої спортивної моделі: відома причина (фото)

BMW припинить виготовляти купе M8 вже в січні, а пізніше з виробництва знімуть кабріолет та седан. Нове покоління зарядженої моделі не планується.

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Купе BMW M8 знімуть із виробництва на початку 2025 року. Замовлення на спорткар уже не приймаються. Про це повідомляє сайт BMWBlog.

BMW планує найближчими тижнями виконати вже прийняті замовлення на M8 Coupe, після чого модель перестануть випускати та приберуть із конфігуратора на сайті німецького бренду.

Фото: BMW

Примітно, що кабріолет BMW M8 та седан M8 Gran Coupe ще виготовлятимуть певний час, проте невдовзі ці моделі також ліквідують і нове їх покоління не планується. Разом із тим, звичайний BMW 8 Series залишиться на конвеєрі.

Причина відмови від BMW M8 – низький попит на модель, продиктований її високою ціною від $138 500. Виявилося, що вона конкурувала не лише з Porsche 911, Maserati GranTurismo чи Mercedes-AMG GT, але й з седаном BMW M5 попереднього покоління, який мав такий же двигун, але був дешевшим.

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BMW M8 дебютував у 2019 році. Заряджена версія BMW 8 Series оснащена 4,4-літровим V8 твін-турбо, який пропонують у версіях на 600 і 625 к. с. Потужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 305 км/год.

До речі, нещодавно на аукціон виставили найдорожчий BMW в історії.

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