Раритет из 90-х: в Киеве заметили самый необычный спорткар BMW (фото)

Изготовлено всего 6291 BMW Z3 M Coupe. Спорткар с необычным дизайном оснащен 321-сильной шестеркой и способен разогнаться до сотни за 5,4 с.

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В Киеве засветилось раритетное купе BMW Z3 1999 года в заряженной M-версии. В Украине таких авто — единицы. Фото спорткара опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе BMW Z3 является более редким, чем кабриолет, ведь его выпускали лимитированными партиями. Мощных BMW Z3 M Coupe выпустили всего 6291, то есть это раритет не только в Украине.

BMW Z3 Coupe — самая необычная спортивная модель немецкой марки. Авто отличается очень нестандартным дизайном и сочетает в себе черты купе и универсала. Оно осталось двухместным, однако его багажник больше, чем у кабриолета — 210-410 л.

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BMW Z3 M Coupe оснащен 3,2-литровой рядной шестеркой, которая развивает 321 л.с. и 350 Н∙м. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Салон отделан кожей Фото: BMW

Кроме того, BMW Z3 M Coupe получил самоблокирующийся дифференциал и увеличенные тормоза, а его ходовая доработана. Кроме того, М-версия узнается по более агрессивным бамперам, 17-дюймовым дискам и четырем выхлопным трубам, а в салоне установлены кожаные спортивные кресла.

Между прочим, недавно в столице видели конкурента этого авто — мощный Mercedes SLK32 AMG.

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