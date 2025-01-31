Миниатюрный спорткар: в Киеве засветилась редкая заряженная Honda 80-х (фото)

Honda City Turbo оснащена скромным 100-сильным турбомотором, однако весит всего 700 кг. Маленький хэтчбек способен разогнаться до сотни за 8,6 с.

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В Киеве заметили хэтчбек Honda City 1983 года в заряженной версии Turbo. Миниатюрное авто сейчас является настоящим раритетом в Украине. Его фотографии опубликовали на странице Old Car Service в Facebook.

Хэтчбек способен разогнаться до сотни за 8,6 с Фото: facebook.com/oldcarservice

Honda City первого поколения выпускался с 1981 по 1986 год и в Европе продавался под названием Jazz. Впрочем, это авто выпущено для японского рынка и его руль расположен справа.

Honda City Turbo презентовали в 1982 году. Заряженный хэтчбек оснастили турбонаддувом, что увеличило мощность с 67 до 100 сил, а крутящий момент — со 100 до 150 Н∙м.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: facebook.com/oldcarservice

Это немного, однако 3,4-метровое авто весит всего 700 кг. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 8,6 с и развить 179 км/ч. Кроме того, хэтчбек получил независимую подвеску всех колес и вентилируемые дисковые тормоза спереди.

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От стандартной модели Honda City Turbo отличается измененным передним бампером, выпуклостью на капоте и 12-дюймовыми литыми дисками. В салоне установлены спортивные руль и кресло. Примечательно, что на панели приборов авто установлен цифровой спидометр.

Honda City Turbo требует ремонта и восстановления однако в целом неплохо сохранилась и ее кузов не сваривали.

Кстати, недавно в Украине арестовали коллекционный Rolls-Royce 1976 года.

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