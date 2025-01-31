Мініатюрний спорткар: у Києві засвітилася рідкісна заряджена Honda 80-х (фото)

Honda City Turbo оснащена скромним 100-сильним турбомотором, проте важить усього 700 кг. Маленький хетчбек здатен розігнатися до сотні за 8,6 с.

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У Києві помітили хетчбек Honda City 1983 року в зарядженій версії Turbo. Мініатюрне авто зараз є справднім раритетом в Україні. Його світлини опублікували на сторінці Old Car Service у Facebook.

Хетчбек здатен розігнатися до сотні за 8,6 с Фото: facebook.com/oldcarservice

Honda City першого покоління випускали з 1981 по 1986 рік і в Європі продавали під назвою Jazz. Утім, це авто випущене для японського ринку і його кермо розташоване праворуч.

Honda City Turbo презентували в 1982 році. Заряджений хетчбек оснастили турбонаддувом, що збільшило потужність із 67 до 100 сил, а крутний момент – зі 100 до 150 Н∙м.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: facebook.com/oldcarservice

Це небагато, проте 3,4-метрове авто важить усього 700 кг. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 8,6 с і розвинути 179 км/год. Крім того, хетчбек отримав незалежну підвіску всіх коліс та вентильовані дискові гальма спереду.

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Від стандартної моделі Honda City Turbo відрізняється зміненим переднім бампером, опуклістю на капоті та 12-дюймовими литими дисками. У салоні встановлено спортивні кермо та крісло. Примітно, що на панелі приладів авто встановлено цифровий спідометр.

Honda City Turbo потребує ремонту та відновлення проте загалом непогано збереглася і її кузов не зварювали.

До речі, нещодавно в Україні арештували колекційний Rolls-Royce 1976 року.

Також Фокус писав, що Honda відродила культову спортивну модель.