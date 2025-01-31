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Авто

Мініатюрний спорткар: у Києві засвітилася рідкісна заряджена Honda 80-х (фото)

Honda City, Honda City 1983, Honda City Turbo
Фото: facebook.com/oldcarservice | Honda City Turbo — заряджена версія моделі

Honda City Turbo оснащена скромним 100-сильним турбомотором, проте важить усього 700 кг. Маленький хетчбек здатен розігнатися до сотні за 8,6 с.

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У Києві помітили хетчбек Honda City 1983 року в зарядженій версії Turbo. Мініатюрне авто зараз є справднім раритетом в Україні. Його світлини опублікували на сторінці Old Car Service у Facebook.

Honda City 1983, Honda City Turbo Fullscreen
Хетчбек здатен розігнатися до сотні за 8,6 с
Фото: facebook.com/oldcarservice

Honda City першого покоління випускали з 1981 по 1986 рік і в Європі продавали під назвою Jazz. Утім, це авто випущене для японського ринку і його кермо розташоване праворуч.

Honda City Turbo презентували в 1982 році. Заряджений хетчбек оснастили турбонаддувом, що збільшило потужність із 67 до 100 сил, а крутний момент – зі 100 до 150 Н∙м.

салон Honda City Turbo, Honda City, Honda City 1983 Fullscreen
У салоні встановлено спортивні крісла
Фото: facebook.com/oldcarservice

Це небагато, проте 3,4-метрове авто важить усього 700 кг. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 8,6 с і розвинути 179 км/год. Крім того, хетчбек отримав незалежну підвіску всіх коліс та вентильовані дискові гальма спереду.

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Від стандартної моделі Honda City Turbo відрізняється зміненим переднім бампером, опуклістю на капоті та 12-дюймовими литими дисками. У салоні встановлено спортивні кермо та крісло. Примітно, що на панелі приладів авто встановлено цифровий спідометр.

Honda City, Honda City 1983, Honda City Turbo Fullscreen
Фото: facebook.com/oldcarservice
Honda City, Honda City 1983, Honda City Turbo Fullscreen
Фото: facebook.com/oldcarservice
Honda City, Honda City 1983, Honda City Turbo Fullscreen
Фото: facebook.com/oldcarservice
Honda City, Honda City 1983, Honda City Turbo Fullscreen
Фото: facebook.com/oldcarservice
Honda City, Honda City 1983, Honda City Turbo
Honda City, Honda City 1983, Honda City Turbo
Honda City, Honda City 1983, Honda City Turbo
Honda City, Honda City 1983, Honda City Turbo

Honda City Turbo потребує ремонту та відновлення проте загалом непогано збереглася і її кузов не зварювали.

До речі, нещодавно в Україні арештували колекційний Rolls-Royce 1976 року.

Також Фокус писав, що Honda відродила культову спортивну модель.