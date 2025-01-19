Стояло у гаражі понад 10 років: в Україні виявили розкішне американське авто 80-х (відео)
Lincoln Town Car 1985 року — розкішний 5,5-метровий седан із 4,9-літровим V8 і автоматом. Його салон оздоблений велюром, а комплектація включає клімат-контроль та електропривід сидінь.
Експозицію київського автомузею "Колеса історії" поповнив Lincoln Town Car 1985 року. Розкішне американське авто понад 10 років простояло занедбаним у гаражі. Про нього розповів засновник музею Павло Лозовенко у відео на Youtube-каналі Oldcarservice TV.
Повнорозмірний седан Lincoln Town Car потрапив до України у 90-х. Нинішній власник придбав авто в 1997 році, причому для нього це було перше і єдине авто за все життя. Зараз його пробіг – трохи більше за 100 000 км.Важливо
Через поважний вік власника та проблеми із зором Lincoln Town Car тривалий час не експлуатувався і припадав пилом у гаражі. Його донька передала автомобіль музею.
Через тривалий простій у Lincoln Town Car заклинили передні гальма та бензонасос, також виявили ще низку несправностей. Утім, за місяць авто вдалося привести в порядок – почистити та відремонтувати. Тепер седан добре виглядає і здатен пересуватися своїм ходом. Загалом, авто добре збереглося.
5,5-метровий седан Lincoln Town Car має велюровий салон, а також оснащений клімат-контролем, круїз-контролем, центральним замком, електроприводом сидінь. Є навіть система автоматичного перемикання дальнього і ближнього світла.
Під капотом Lincoln Town Car встановлено 4,9-літровий 140-сильний V8. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.
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