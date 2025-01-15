Стояв занедбаним 48 років: на старому складі виявили унікальний електромобіль 60-х (відео)

Міський електрокар AMC Amitron створили в 1967 році. Мініатюрне двомісне авто завдовжки 2,16 м здатне проїхати 240 км без підзарядки.

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У США знайшли електромобіль AMC Amitron 1967 року, який давно вважався втраченим. Концепт існує в одному-єдиному екземплярі. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Старовийнний електромобіль AMC Amitron є частиною секретної колекції авто. Він роками пилився на складі і покрився шаром бурду. Оскільки кузов електрокара пластиковий, то він не заіржавів.

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AMC Amitron – прототип компактного міського електромобіля. Нетипове для США авто 60-х сягає усього 2,16 м завдовжки, тобто воно менше за сучасний Smart fortwo. Його маса складає усього 498 кг.

Компактне авто є частиною секретної колекції Фото: скриншот / YouTube

Двомісний AMC Amitron міг розвивати 80 км/год, а літій-нікелево-флоридні батареї ємністю 22,5 кВт∙год забезпечували запас ходу в 240 км. Електрокар оснастили системою рекуперативного гальмування.

Запас ходу AMC Amitron становить 240 км Фото: скриншот / YouTube

AMC Amitron навіть планували запустити у виробництво з 1972 року, проте проєкт визнали занадто інноваційним, та й коштів у концерну American Motors на його розробку не вистачало. Час від часу електрокар демонстрували на різноманітних автошоу, проте після 1977 року про нього нічого не чули. Як виявилося, увесь цей час його зберігали в колекції.

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