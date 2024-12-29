Раритети на узліссі: у США виявили кладовище ретроавто (відео)

На кладовищі авто зібрані американські спортивні моделі 60-х та 70-х років. Деякі моделі є колекційними раритетами.

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У США виявили занедбане звалище з колекційними старовинними автомобілями. Раритети не одне десятиліття іржавіють просто неба на узліссі. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Barn Find & Rescue.

Імпровізована колекція є частиною великого автомобільного кладовища, де зібрані моделі, випущені з 60-х по 80-ті роки. Більшість із них – звичайні сімейні седани та універсали, проте є серед них і десяток колекційних спортивних авто.

Dodge Charger 1968 року Фото: скриншот / YouTube

Усі цінні ретроавто на звалищі – продукція концерну Chrysler. Найстарішими є купе Dodge Charger і Plymouth Road Runner 1968 року. Також на звалищі залишили новіші Charger і Road Runner 1974 року.

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Крім того, ідентифікували пару Plymouth Satellite 1969 та 1974 року, причому останній — належить до рідкісної версії Sundance, випущеної накладом у 300 екземплярів.

Plymouth Road Runner 1968 року Фото: скриншот / YouTube Plymouth Road Runner 1974 року Фото: скриншот / YouTube

Стан усіх автомобілів залишає бажати кращого. Вони заіржавіли, їх внутрішнє оздоблення пошкоджене, а з частини машин зняли двигуни та інші агрегати.

До речі, нещодавно в США виявили рідкісний спорткар Plymouth 70-х за $500 000 у новому стані.

Також Фокус розповідав, що в старому сараї знайшли Dodge Charger 1966 року.