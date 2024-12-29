Раритеты на лесной опушке: в США обнаружили кладбище ретроавто (видео)

На кладбище авто собраны американские спортивные модели 60-х и 70-х годов. Некоторые модели являются коллекционными раритетами.

Related video

В США обнаружили заброшенную свалку с коллекционными старинными автомобилями. Раритеты не одно десятилетие ржавеют под открытым небом на опушке леса. О них рассказали в видео на Youtube-канале Barn Find & Rescue.

Импровизированная коллекция является частью большого автомобильного кладбища, где собраны модели, выпущенные с 60-х по 80-е годы. Большинство из них — обычные семейные седаны и универсалы, однако есть среди них и десяток коллекционных спортивных авто.

Dodge Charger 1968 года Фото: скриншот / YouTube

Все ценные ретроавто на свалке — продукция концерна Chrysler. Самыми старыми являются купе Dodge Charger и Plymouth Road Runner 1968 года. Также на свалке оставили более новые Charger и Road Runner 1974 года.

Важно

Культовый суперкар Lamborghini за $600 000 простоял 20 лет в старом гараже (видео)

Кроме того, идентифицировали пару Plymouth Satellite 1969 и 1974 года, причем последний — принадлежит к редкой версии Sundance, выпущенной тиражом в 300 экземпляров.

Plymouth Road Runner 1968 года Фото: скриншот / YouTube Plymouth Road Runner 1974 года Фото: скриншот / YouTube

Состояние всех автомобилей оставляет желать лучшего. Они заржавели, их внутренняя отделка повреждена, а с части машин сняли двигатели и другие агрегаты.

Кстати, недавно в США обнаружили редкий спорткар Plymouth 70-х за $500 000 в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что в старом сарае нашли Dodge Charger 1966 года.