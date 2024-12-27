Культовый суперкар Lamborghini за $600 000 простоял 20 лет в старом гараже (видео)

Изготовлено всего 323 купе Lamborghini Countach LP500 S. Суперкар с 375-сильным V12 способен развить 292 км/ч.

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В США возвращают к жизни суперкар Lamborghini Countach 1984 года. Последние два десятилетия авто простояло заброшенным в гараже. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале The Top Ones.

Этот Lamborghini Countach LP500 S изначально был зарегистрирован в Италии, а впоследствии попал в США, где его в 1988 году приобрел нынешний владелец Тони.

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Изначально суперкар Lamborghini Countach довольно активно эксплуатировался и Тони рассказал, что однажды проехал за рулем авто 15 часов.

Авто пришлось отмывать от грязи Фото: скриншот / YouTube

Однако 20 лет назад Lamborghini попал в ДТП. Тони сначала хотел восстановить авто и закупил для него ряд запчастей, однако времени для ремонта так и не нашел. Со временем суперкар завалили хламом.

Салон Lamborghini Countach неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Lamborghini Countach довольно неплохо сохранился, хотя его пришлось долго отмывать. Суперкар покрылся слоем грязи, а в его салоне завелись насекомые и мыши, которые несколько повредили отделку. Теперь авто пройдет реставрацию.

Изготовили всего 323 Lamborghini Countach LP500 S Фото: скриншот / YouTube

Изготовлено всего 323 купе Lamborghini Countach в версии LP500 S и сейчас их средняя цена составляет $600 000. Суперкар оснащен 4,8-литровым V12 мощностью 375 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость составляет 292 км/ч.

Кстати, недавно на старой ферме нашли заброшенные ретроавто.

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