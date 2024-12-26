Ржавые раритеты: на заброшенной ферме нашли коллекционные ретро-авто (видео)

В старом сарае нашли раритетный купе-кабриолет Ford Fairlane Skyliner и роскошный Pontiac Grand Prix. Автомобили четыре десятилетия простояли заброшенными.

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В США обнаружили заброшенные старинные автомобили. Редкие машины примерно 40 лет простояли в сарае на ферме. О них рассказали в видео на Youtube-канале FoMoCoPower's Garage.

Ретро-авто покрыты слоем грязи и пыли. Их кузова местами заржавели, а в салоне повреждена отделка. Конечно, их двигатели не заводятся. Теперь их отправят на реставрацию, ведь это раритетные коллекционные модели.

Ford Fairlane Skyliner имеет складную металлическую крышу Фото: скриншот / YouTube

Особенно ценным является купе-кабриолет Ford Fairlane Skyliner 1957 года. Его "фишкой" является складная металлическая крыша с сервоприводом — редкость на то время.

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Кроме того, это чрезвычайно редкая заряженная версия Ford Fairlane Skyliner с 5,1-литровым компрессорным V8 мощностью 300 сил. По разным данным, таких авто изготовили от 7 до 20 единиц.

Pontiac Grand Prix 1963 года Фото: скриншот / YouTube

Второе авто — роскошное купе Pontiac Grand Prix 1963 года. Представительская модель была флагманом американской марки, поэтому комплектовалась кондиционером, усилителем руля, круиз-контролем, электроприводом сидений.

Pontiac Grand Prix оснащен кондиционером и электроприводом сидений Фото: скриншот / YouTube

Конкретно этот Pontiac Grand Prix оснащен 6,9-литровым 350-сильным V8. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат.

Кстати, недавно нашли заброшенный шестиколесный "Гелендваген". Всего изготовили всего 100 таких авто.

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