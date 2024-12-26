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Авто

Ржавые раритеты: на заброшенной ферме нашли коллекционные ретро-авто (видео)

Ford Fairlane Skyliner, Ford Fairlane
Фото: скриншот / YouTube | Ford Fairlane Skyliner 1957 года

В старом сарае нашли раритетный купе-кабриолет Ford Fairlane Skyliner и роскошный Pontiac Grand Prix. Автомобили четыре десятилетия простояли заброшенными.

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В США обнаружили заброшенные старинные автомобили. Редкие машины примерно 40 лет простояли в сарае на ферме. О них рассказали в видео на Youtube-канале FoMoCoPower's Garage.

Ретро-авто покрыты слоем грязи и пыли. Их кузова местами заржавели, а в салоне повреждена отделка. Конечно, их двигатели не заводятся. Теперь их отправят на реставрацию, ведь это раритетные коллекционные модели.

Ford Fairlane, Ford Fairlane Skyliner Fullscreen
Ford Fairlane Skyliner имеет складную металлическую крышу
Фото: скриншот / YouTube

Особенно ценным является купе-кабриолет Ford Fairlane Skyliner 1957 года. Его "фишкой" является складная металлическая крыша с сервоприводом — редкость на то время.

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Кроме того, это чрезвычайно редкая заряженная версия Ford Fairlane Skyliner с 5,1-литровым компрессорным V8 мощностью 300 сил. По разным данным, таких авто изготовили от 7 до 20 единиц.

Pontiac Grand Prix 1963 года, Pontiac Grand Prix Fullscreen
Pontiac Grand Prix 1963 года
Фото: скриншот / YouTube

Второе авто — роскошное купе Pontiac Grand Prix 1963 года. Представительская модель была флагманом американской марки, поэтому комплектовалась кондиционером, усилителем руля, круиз-контролем, электроприводом сидений.

салон Pontiac Grand Prix, Pontiac Grand Prix Fullscreen
Pontiac Grand Prix оснащен кондиционером и электроприводом сидений
Фото: скриншот / YouTube

Конкретно этот Pontiac Grand Prix оснащен 6,9-литровым 350-сильным V8. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат.

Кстати, недавно нашли заброшенный шестиколесный "Гелендваген". Всего изготовили всего 100 таких авто.

Также Фокус рассказывал о Dodge Charger 1966 года, найденный в старом сарае.