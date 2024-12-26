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Авто

Іржаві раритети: на покинутій фермі знайшли колекційні ретроавто (відео)

Ford Fairlane Skyliner, Ford Fairlane
Фото: скриншот / YouTube | Ford Fairlane Skyliner 1957 року

У старому сараї знайшли раритетний купе-кабріолет Ford Fairlane Skyliner та розкішний Pontiac Grand Prix. Автомобілі чотири десятиліття простояли занедбаними.

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У США виявили занедбані старовинні автомобілі. Рідкісні машини приблизно 40 років простояли в сараї на фермі. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі FoMoCoPower's Garage.

Ретроавто покриті шаром бруду і пилу. Їхні кузови місцями заіржавіли, а в салоні пошкоджене оздоблення. Звісно, їх двигуни не заводяться. Тепер їх відправлять на реставрацію, адже це раритетні колекційні моделі.

Ford Fairlane, Ford Fairlane Skyliner Fullscreen
Ford Fairlane Skyliner має складний металевий дах
Фото: скриншот / YouTube

Особливо цінним є купе-кабріолет Ford Fairlane Skyliner 1957 року. Його "фішкою" є складний металевий дах з сервоприводом — рідкість на той час.

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Крім того, це надзвичайно рідкісна заряджена версія Ford Fairlane Skyliner з 5,1-літровим компресорним V8 потужністю 300 сил. За різними даними, таких авто виготовили від 7 до 20 одиниць.

Pontiac Grand Prix 1963, Pontiac Grand Prix Fullscreen
Pontiac Grand Prix 1963 року
Фото: скриншот / YouTube

Друге авто – розкішне купе Pontiac Grand Prix 1963 року. Представницька модель була флагманом американської марки, тому комплектувалася кондиціонером, підсилювачем керма, круїз-контролем, електроприводом сидінь.

салон Pontiac Grand Prix, Pontiac Grand Prix Fullscreen
Pontiac Grand Prix оснащений кондиціонером та електроприводом сидінь
Фото: скриншот / YouTube

Конкретно цей Pontiac Grand Prix оснащений 6,9-літровим 350-сильним V8. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат.

До речі, нещодавно знайшли покинутий шестиколісний "Гелендваген". Усього виготовили лише 100 таких авто.

Також Фокус розповідав про Dodge Charger 1966 року, знадений у старому сараї.