Іржаві раритети: на покинутій фермі знайшли колекційні ретроавто (відео)

У старому сараї знайшли раритетний купе-кабріолет Ford Fairlane Skyliner та розкішний Pontiac Grand Prix. Автомобілі чотири десятиліття простояли занедбаними.

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У США виявили занедбані старовинні автомобілі. Рідкісні машини приблизно 40 років простояли в сараї на фермі. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі FoMoCoPower's Garage.

Ретроавто покриті шаром бруду і пилу. Їхні кузови місцями заіржавіли, а в салоні пошкоджене оздоблення. Звісно, їх двигуни не заводяться. Тепер їх відправлять на реставрацію, адже це раритетні колекційні моделі.

Ford Fairlane Skyliner має складний металевий дах Фото: скриншот / YouTube

Особливо цінним є купе-кабріолет Ford Fairlane Skyliner 1957 року. Його "фішкою" є складний металевий дах з сервоприводом — рідкість на той час.

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Крім того, це надзвичайно рідкісна заряджена версія Ford Fairlane Skyliner з 5,1-літровим компресорним V8 потужністю 300 сил. За різними даними, таких авто виготовили від 7 до 20 одиниць.

Pontiac Grand Prix 1963 року Фото: скриншот / YouTube

Друге авто – розкішне купе Pontiac Grand Prix 1963 року. Представницька модель була флагманом американської марки, тому комплектувалася кондиціонером, підсилювачем керма, круїз-контролем, електроприводом сидінь.

Pontiac Grand Prix оснащений кондиціонером та електроприводом сидінь Фото: скриншот / YouTube

Конкретно цей Pontiac Grand Prix оснащений 6,9-літровим 350-сильним V8. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат.

До речі, нещодавно знайшли покинутий шестиколісний "Гелендваген". Усього виготовили лише 100 таких авто.

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