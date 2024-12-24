Море карбона и 1070 сил: дебютировал экстремальный суперкар Lamborghini (фото)

Lamborghini Revuelto от Mansory отличается агрессивным дизайном с большим количеством карбоновых деталей. 1070-сильная гибридная установка позволяет развивать 354 км/ч.

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Суперкар Lamboghini Revuelto получил новую заряженную версию. Ее создали в немецком тюнинг-ателье Mansory. Об авто рассказали на его сайте.

Проект назвали Mansory Initiate. Суперкар будут изготавливать мелкими партиями под заказ, а его цена составит примерно миллион долларов.

Суперкар получил карбоновые обвес, антикрыло и крышку капота Фото: Mansory

Дизайн Lamboghini Revuelto сделали еще ярче. Клиновидное купе получило карбоновые обвес, антикрыло и крышку капота а переднюю часть украсили оригинальным декором. Также установлены облегченные кованые диски FV.10 с шинами размером 265/30 ZR21 спереди и 355/25 ZR22 сзади.

Мощность гибридной установки выросла до 1070 сил Фото: Mansory

Салон Lamboghini Revuelto отделан кожей, карбоном и алькантарой. Как принято в Mansory, можно выбрать самые необычные комбинации цветов.

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Тюнинг Lamboghini Revuelto коснулся и гибридной установки. После доработки мощность 6,5-литрового V12 выросла с 825 до 880 сил, а общая отдача увеличилась со 1001 до 1070 л.с.

Салон отделан кожей и алькантарой Фото: Mansory

Суперкар Lamborghini Revuelto Mansory способен разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с и развить 354 км/ч. Расход топлива составляет 12,9 л/100 км.

Кстати, недавно в Mansory выполнили тюнинг кроссовера Rolls-Royce Cullinan.

Также Фокус рассказывал о 750-сильном тюнингованном суперкаре Mercedes.