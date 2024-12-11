Как у Джеймса Бонда: дебютировал 1000-сильный суперкар Aston Martin с мотором Mercedes (фото)

Новый Aston Martin Valhalla получил гибридную установку мощностью более 1000 сил. Суперкар способен разогнаться до сотни за 2,5 с и развить 350 км/ч.

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Суперкар Aston Martin Valhalla наконец-то запускают в производство. Купе выпустят лимитированной серией из 999 авто и начнут продавать со второго квартала 2025 года по цене примерно от $800 000. Его подробности раскрыли на сайте британского автопроизводителя.

Суперкар получил 1064-сильную гибридную установку Фото: Aston Martin

Напомним, что первый прототип Aston Martin Valhalla презентовали еще в 2019 году. А через два года авто снялось в фильме "Не время умирать" о приключениях Джеймса Бонда. В разработке авто принял участие двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо.

Valhalla — нетипичный Aston Martin, ведь это обтекаемое среднемоторное купе, в основе которого лежит карбоновый монокок. Двери авто поднимаются вверх. А вот передняя часть выдержана в фирменном стиле британской марки. Масса купе составляет 1652 кг.

Активная аэродинамика обеспечивает до 600 кг прижимной силы Фото: Aston Martin

"Фишка" Aston Martin Valhalla — его активная аэродинамика. Купе получило большое антикрыло с изменяемым углом атаки, регулируемый сплиттер и ряд других элементов. Прижимная сила составляет 600 кг при 240 км/ч.

Салон Aston Martin Valhalla — довольно скромный, по меркам британской марки, ведь здесь нет фирменной роскоши. В отделке сочетаются кожа и карбон. Установлены спортивные сиденья, приплюснутый руль и два дисплея на передней панели.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Aston Martin

Новый Aston Martin Valhalla является полноприводным гибридом — оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо от Mercedes-AMG и сразу тремя электромоторами. Суммарная отдача установки — 1064 л.с.

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Суперкар Aston Martin Valhalla не только способен разогнаться до сотни за 2,5 с и развить 350 км/ч, но и может преодолеть до 14 км на электротяге.

Суперкар получил спортивные сиденья Фото: Aston Martin

Кроме того, Aston Martin Valhalla получил переднюю подвеску как у болидов "Формулы-1" и карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 388 мм сзади.

Кстати, недавно в Киеве видели купе Aston Martin с редким тюнингом.

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