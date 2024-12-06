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Авто

В США запустили в производство трехместный суперкар с необычным дизайном (фото)

SCG 004, Scuderia Cameron Glickenhaus, Суперкар SCG
SCG 004 стоит от 450 000 долларов

Суперкар SCG 004 изготовлен из карбона и имеет антикрыло не только сзади, но и спереди. Авто оснащено 650-сильным компрессорным V8.

Американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) начала производство новой модели 004. Экстремальный суперкар будут производить на заказ по цене от 450 000 долларов. Об этом сообщается на сайте производителя.

SCG 004 CS, Scuderia Cameron Glickenhaus, Суперкар SCG Fullscreen
Кузов авто изготовили из карбона

Суперкар SCG 004 дебютировал еще в 2021 году и его гоночная версия уже активно выступает в соревнованиях. Компактное купе отличается обтекаемым дизайном и имеет антикрыло не только спереди, но и сзади. Двери авто поднимаются вверх.

салон SCG 004, Scuderia Cameron Glickenhaus, Суперкар SCG Fullscreen
Водитель сидит по центру салона

Кузов SCG 004 изготовлен из карбона. Модель предлагают в стандартной версии S и в трековом варианте CS с большим диффузором, улучшенными карбоновыми тормозами и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2.

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Купе является трехместным: водитель сидит по центру, а два пассажира — по бокам. В отделке использовали кожу, алькантару и карбон.

SCG 004, Scuderia Cameron Glickenhaus, Суперкар SCG Fullscreen
Авто имеет антикрыло спереди

Новый SCG 004 оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 650 л. с., который ставили на Chevrolet Corvette C7 Z06 и Cadillac CTS-V. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая КПП, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Между прочим, недавно свой первый суперкар представили Geely. Он получил электрическую установку.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели раритетный суперкар Ford.