У США запустили у виробництво тримісний суперкар із незвичним дизайном (фото)

Суперкар SCG 004 виготовлений з карбону та має антикрило не лише ззаду, а й спереду. Авто оснащене 650-сильним компресорним V8.

Американська компанія Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) почала виробництво нової моделі 004. Екстремальний суперкар вироблятимуть на замовлення за ціною від 450 000 доларів. Про це повідомляється на сайті виробника.

Кузов авто виготовили з карбону

Суперкар SCG 004 дебютував ще в 2021 році і його гоночна версія вже активно виступає в змаганнях. Компактне купе вирізняється обтічним дизайном та має антикрило не лише спереду, але й ззаду. Двері авто піднімаються догори.

Водій сидить по центру салону

Кузов SCG 004 виготовлений із карбону. Модель пропонують у стандартній версії S та в трековому варіанті CS із великим дифузором, покращеними карбоновими гальмами та шинами Michelin Pilot Sport Cup 2.

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Купе є тримісним: водій сидить по центру, а два пасажири – з боків. В оздобленні використали шкіру, алькантару та карбон.

Авто має антикрило спереду

Новий SCG 004 оснащений 6,2-літровим компресорним V8 на 650 к. с., який ставили на Chevrolet Corvette C7 Z06 та Cadillac CTS-V. У парі з двигуном працює 6-ступінчаста механічна КПП, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

Між іншим, нещодавно свій перший суперкар представили Geely. Він отримав електричну установку.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили раритетний суперкар Ford.