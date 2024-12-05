В Киеве засветился редкий британский спорткар с ярким тюнингом (фото)

Тюнинг Aston Martin DB9 от ателье Kahn Design включает карбоновый капот, обвес и дорогую отделку салона. Купе оснащено 456-сильным V12 и способно развить 301 км/ч.

В Киеве заметили нестандартное купе Aston Martin DB9 2005 года. Британский спорткар доработали в ателье Kahn Design из города Брэдфорд, которое отличается оригинальными проектами. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнинг Aston Martin DB9 от Kahn Design включает карбоновый капот, аэродинамический обвес и диффузор. Кроме того, появились особые 20-дюймовые диски, а в крышку багажника интегрировали заостренный спойлер.

Особое внимание в Kahn Design уделяли салону. Его отделали дорогой двухцветной кожей с контрастными швами, а руль обшили замшей.

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Силовой агрегат Aston Martin DB9 остался без изменений. Это купе первой серии, поэтому оно оснащено 5,9-литровым V12, который развивает 456 л.с. и 570 Н∙м.

Такой Aston Martin DB9 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 301 км/ч. Спортивная модель предлагалась с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП.

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