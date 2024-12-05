У Києві засвітився рідкісний британський спорткар із яскравим тюнінгом (фото)

Тюнінг Aston Martin DB9 від ательє Kahn Design включає карбоновий капот, обвіс та дороге оздоблення салону. Купе оснащене 456-сильним V12 і здатне розвинути 301 км/год.

У Києві помітили нестандартне купе Aston Martin DB9 2005 року. Британський спорткар доопрацювали в ательє Kahn Design з міста Бредфорд, яке вирізняється оригінальними проєктами. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнінг Aston Martin DB9 від Kahn Design включає карбоновий капот, аеродинамічний обвіс та дифузор. Крім того, з’явилися особливі 20-дюймові диски, а в кришку багажника інтегрували загострений спойлер.

Особливу увагу в Kahn Design приділяли салону. Його оздобили дорогою двоколірною шкірою із контрастними швами, а кермо обшили замшею.

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Силовий агрегат Aston Martin DB9 залишився без змін. Це купе першої серії, тому воно оснащене 5,9-літровим V12, який розвиває 456 к. с. та 570 Н∙м.

Такий Aston Martin DB9 здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с і розвинути 301 км/год. Спортивну модель пропонували із 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП.

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