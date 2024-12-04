В Украине заметили культовый спорткар Toyota с ярким тюнингом (фото)

Купе Toyota Supra A90 серьезно доработали. Спортивное авто получило обвес, новый капот и большое антикрыло.

В Киеве засветилось яркое купе Toyota Supra. Спорткар обращает на себя внимание благодаря интересному тюнингу. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнинг Toyota Supra популярен с 80-х годов, ведь этот недорогой спорткар прекрасно приспособлен к доработке. Конкретно этот автомобиль получил карбоновые обвес и капот, а также огромное антикрыло и декоративные накладки на кузов. С голубым цветом контрастируют черные колесные диски.

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Купе Toyota Supra пятого поколения (индекс А90) выпускается с 2018 года и вскоре будет снято с производства — уже представлена мощная прощальная версия модели. Впрочем, в Украине этот спорткар официально никогда не был представлен. Обычно эти авто завозят из США, где их продается больше всего.

Как известно, спорткар Toyota Supra A90 построен на платформе BMW Z3. Купе комплектуется турбомоторами BMW объемом 2,0 л (197-258 л. с.) и 3,0 л (340-435 л. с.). Есть версии с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП.

Между прочим, недавно в Киеве заметили уникальный тюнингованный BMW M3 с двигателем V10.

Также Фокус рассказывал, что уже идет разработка нового купе Toyota Supra.