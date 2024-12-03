Более 400 сил и гибридная установка: раскрыты подробности новой Toyota Supra (фото)

Новая Toyota Supra разрабатывается без участия BMW. Спортивное купе получит мощный 400-сильный турбомотор, дополненный гибридной установкой.

Toyota Supra пятого поколения снимут с производства в 2025 году и уже представлена мощная прощальная версия купе. Впрочем, японский автопроизводитель готовит новую генерацию модели, которую презентуют в конце 2026 или в 2027 году. Об этом сообщает японское издание BestCar.

Спорткар получит гибридную установку Фото: BestCarWeb

Новая Toyota Supra разрабатывается уже без участия BMW (нынешняя модель создана на платформе BMW Z4). Над моделью работает спортивное подразделение Gazoo Racing.

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Кроме того, стало известно, что спорткар Toyota Supra не получит шестицилиндровый двигатель. Его оснастят представленным недавно турбомотором объемом 2,0 л с улучшенной термальной эффективностью или улучшенным КПД.

Toyota Supra получит 2,0-литровую 400-сильную турбочетверку Фото: Toyota

Уже известно эту турбочетверку будут выпускать в двух версиях — на 300 л.с. и 400 Н∙м и 400 л.с. и 500 Н∙м. Новая Toyota Supra 2027 получит более мощный двигатель, причем его дополнят гибридной установкой, которая добавит лошадиных сил. Кроме того, спорткар могут оснастить новой автоматической КПП на 8 или 10 ступеней.

Кстати, недавно стало известно, что Toyota возродит знаменитое купе Celica, причем его могут оснастить этим же двигателем.

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