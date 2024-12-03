Более 400 сил и гибридная установка: раскрыты подробности новой Toyota Supra (фото)
Новая Toyota Supra разрабатывается без участия BMW. Спортивное купе получит мощный 400-сильный турбомотор, дополненный гибридной установкой.
Toyota Supra пятого поколения снимут с производства в 2025 году и уже представлена мощная прощальная версия купе. Впрочем, японский автопроизводитель готовит новую генерацию модели, которую презентуют в конце 2026 или в 2027 году. Об этом сообщает японское издание BestCar.
Новая Toyota Supra разрабатывается уже без участия BMW (нынешняя модель создана на платформе BMW Z4). Над моделью работает спортивное подразделение Gazoo Racing.Важно
Кроме того, стало известно, что спорткар Toyota Supra не получит шестицилиндровый двигатель. Его оснастят представленным недавно турбомотором объемом 2,0 л с улучшенной термальной эффективностью или улучшенным КПД.
Уже известно эту турбочетверку будут выпускать в двух версиях — на 300 л.с. и 400 Н∙м и 400 л.с. и 500 Н∙м. Новая Toyota Supra 2027 получит более мощный двигатель, причем его дополнят гибридной установкой, которая добавит лошадиных сил. Кроме того, спорткар могут оснастить новой автоматической КПП на 8 или 10 ступеней.
Кстати, недавно стало известно, что Toyota возродит знаменитое купе Celica, причем его могут оснастить этим же двигателем.
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