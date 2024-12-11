Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Як у Джеймса Бонда: дебютував 1000-сильний суперкар Aston Martin з мотором Mercedes (фото)

суперкар Aston Martin Valhalla, Aston Martin Valhalla, суперкар Aston Martin, новий Aston Martin Valhalla
Фото: Aston Martin | Двері Aston Martin Valhalla піднімаються догори

Новий Aston Martin Valhalla отримав гібридну установку потужністю понад 1000 сил. Суперкар здатен розігнатися до сотні за 2,5 с та розвинути 350 км/год.

Related video

Суперкар Aston Martin Valhalla нарешті запускають у виробництво. Купе випустять лімітованою серією з 999 авто і почнуть продавати з другого кварталу 2025 року за ціною приблизно від $800 000. Його подробиці розкрили на сайті британського автовиробника.

Aston Martin Valhalla, суперкар Aston Martin, новий Aston Martin Valhalla Fullscreen
Суперкар отримав 1064-сильну гібридну установку
Фото: Aston Martin

Нагадаємо, що перший прототип Aston Martin Valhalla презентували ще в 2019 році. А за два роки авто знялося у фільмі "Не час помирати" про пригоди Джеймса Бонда. У розробці авто взяв участь дворазовий чемпіон "Формули-1" Фернандо Алонсо.

Valhalla – нетиповий Aston Martin, адже це обтічне середньомоторне купе, в основі якого лежить карбоновий монокок. Двері авто піднімаються догори. А от передня частина витримана у фірмовому стилі британської марки. Маса купе складає 1652 кг.

Aston Martin Valhalla 2025, суперкар Aston Martin, новий Aston Martin Valhalla Fullscreen
Активна аеродинаміка забезпечує до 600 кг притискної сили
Фото: Aston Martin

"Фішка" Aston Martin Valhalla – його активна аеродинаміка. Купе отримало велике антикрило зі змінним кутом атаки, регульований спліттер та низку інших елементів. Притискна сила становить 600 кг при 240 км/год.

Салон Aston Martin Valhalla – доволі скромний, за мірками британської марки, адже тут немає фірмової розкоші. У оздобленні поєднуються шкіра та карбон. Встановлені спортивні сидіння, приплюснуте кермо та два дисплеї на передній панелі.

Aston Martin Valhalla салон, суперкар Aston Martin, новий Aston Martin Valhalla Fullscreen
Салон оздоблений шкірою та карбоном
Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin Valhalla є повнопривідним гібридом – оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо від Mercedes-AMG та одразу трьома електромоторами. Сумарна віддача установки – 1064 к. с.

Важливо
Унікальний італійський суперкар із двигуном Mercedes продали за $11 мільйонів (фото)
Унікальний італійський суперкар із двигуном Mercedes продали за $11 мільйонів (фото)

Суперкар Aston Martin Valhalla не лише здатен розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 350 км/год, але й може подолати до 14 км на електротязі.

салон Aston Martin Valhalla, суперкар Aston Martin, новий Aston Martin Valhalla Fullscreen
Суперкар отримав спортивні сидіння
Фото: Aston Martin

Крім того, Aston Martin Valhalla отримав передню підвіску як у болідів "Формули-1" та карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 388 мм ззаду.

До речі, нещодавно в Києві бачили купе Aston Martin із рідкісним тюнінгом.

Також Фокус розповідав про незвичний тримісний суперкар зі США.