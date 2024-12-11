Як у Джеймса Бонда: дебютував 1000-сильний суперкар Aston Martin з мотором Mercedes (фото)

Новий Aston Martin Valhalla отримав гібридну установку потужністю понад 1000 сил. Суперкар здатен розігнатися до сотні за 2,5 с та розвинути 350 км/год.

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Суперкар Aston Martin Valhalla нарешті запускають у виробництво. Купе випустять лімітованою серією з 999 авто і почнуть продавати з другого кварталу 2025 року за ціною приблизно від $800 000. Його подробиці розкрили на сайті британського автовиробника.

Суперкар отримав 1064-сильну гібридну установку Фото: Aston Martin

Нагадаємо, що перший прототип Aston Martin Valhalla презентували ще в 2019 році. А за два роки авто знялося у фільмі "Не час помирати" про пригоди Джеймса Бонда. У розробці авто взяв участь дворазовий чемпіон "Формули-1" Фернандо Алонсо.

Valhalla – нетиповий Aston Martin, адже це обтічне середньомоторне купе, в основі якого лежить карбоновий монокок. Двері авто піднімаються догори. А от передня частина витримана у фірмовому стилі британської марки. Маса купе складає 1652 кг.

Активна аеродинаміка забезпечує до 600 кг притискної сили Фото: Aston Martin

"Фішка" Aston Martin Valhalla – його активна аеродинаміка. Купе отримало велике антикрило зі змінним кутом атаки, регульований спліттер та низку інших елементів. Притискна сила становить 600 кг при 240 км/год.

Салон Aston Martin Valhalla – доволі скромний, за мірками британської марки, адже тут немає фірмової розкоші. У оздобленні поєднуються шкіра та карбон. Встановлені спортивні сидіння, приплюснуте кермо та два дисплеї на передній панелі.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin Valhalla є повнопривідним гібридом – оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо від Mercedes-AMG та одразу трьома електромоторами. Сумарна віддача установки – 1064 к. с.

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Суперкар Aston Martin Valhalla не лише здатен розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 350 км/год, але й може подолати до 14 км на електротязі.

Суперкар отримав спортивні сидіння Фото: Aston Martin

Крім того, Aston Martin Valhalla отримав передню підвіску як у болідів "Формули-1" та карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 388 мм ззаду.

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