750 сил и 2,9 с до сотни: представлен яркий суперкар Mercedes (фото, видео)
Тюнинг Mercedes-AMG GT от Brabus включает карбоновый обвес и увеличение мощности двигателя до 650 или даже 750 сил. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с.
Новый Mercedes-AMG GT получил мощную заряженную модификацию. Купе доработали в немецком тюнинг-ателье Brabus. Об этом сообщается на его сайте.
Суперкар Mercedes-AMG GT Brabus стал более выразительным на вид. Авто получило более агрессивную решетку радиатора, а также карбоновые обвес, спойлер, диффузор и декор. Кроме того, предлагают кованые колесные диски диаметром 21 или 22 дюйма. Кузов занизили на 25 мм.
В салоне Mercedes-AMG GT также добавилось карбоновых деталей. Также педали украсили металлическими накладками и постелили фирменные коврики.Важно
Тюнинг Mercedes-AMG GT от Brabus не обошел стороной и двигатель. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо предлагают увеличить с 585 до 650 или даже 750 сил. Крутящий момент возрастает с 800 до 850 и 900 Н∙м, соответственно.
650-сильный вариант стартует до 100 км/ч за 3,1 с, а 750-сильный — за 2,9 с. Максимальная скорость ограничена на 315 км/ч в обеих версиях. К тому же, суперкар Mercedes получил спортивную выхлопную систему с более громким звуком.
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