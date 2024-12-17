750 сил і 2,9 с до сотні: представлено яскравий суперкар Mercedes (фото, відео)

Тюнінг Mercedes-AMG GT від Brabus включає карбоновий обвіс та збільшення потужності двигуна до 650 чи навіть 750 сил. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 2,9 с.

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Новий Mercedes-AMG GT отримав потужну заряджену модифікацію. Купе доопрацювали в німецькому тюнінг-ательє Brabus. Про це повідомляється на його сайті.

Суперкар Mercedes-AMG GT Brabus стало виразнішим на вигляд. Авто отримало агресивнішу решітку радіатора, а також карбонові обвіс, спойлер, дифузор та декор. Крім того, пропонують ковані колісні диски діаметром 21 або 22 дюйми. Кузов занизили на 25 мм.

Потужність двигуна пропонують збільшити до 650 або 750 сил Фото: brabus.com

У салоні Mercedes-AMG GT також додалося карбонових деталей. Також педалі прикрасили металічними накладками і постелили фірмові килимки.

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Тюнінг Mercedes-AMG GT від Brabus не оминув і двигун. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо пропонують збільшити із 585 до 650 або навіть 750 сил. Крутний момент зростає із 800 до 850 і 900 Н∙м, відповідно.

У салоні стало більше карбонових деталей Фото: brabus.com

650-сильний варіант стартує до 100 км/год за 3,1 с, а 750-сильний – за 2,9 с. Максимальна швидкість обмежена на 315 км/год в обох версіях. До того ж, суперкар Mercedes отримав спортивну вихлопну систему із гучнішим звуком.

До речі, нещодавно дебютував найшвидший "Гелендваген" потужністю понад 1000 сил.

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