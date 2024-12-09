Агресивний дизайн і 980 сил: розсекречено екстремальний кросовер Ferrari (фото)

Тюнінг Ferrari Purosangue від Keyvani підніме потужність кросовера до 980 сил. Максимальна швидкість кросовера зросте до 348 км/год.

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Кросовер Ferrari Purosangue невдовзі отримає надпотужну версію. Її створюють в німецькому ательє Keyvani і на його сторінці в Instagram опублікували перші його зображення.

Проєкт назвали Keyvani Porro. Перший екземпляр автомобіля обіцяють виготовити та презентувати до кінця грудня.

Ferrari Purosangue зможе розганятися до 348 км/год

Тюнінг Ferrari Purosangue буде доволі ґрунтовним. Його 6,5-літровий V12 доповнять турбінами, що збільшить потужність із 725 до 980 к. с., а максимальний крутний момент – із 716 до 1030 Н∙м.

Максимальна швидкість Ferrari Purosangue зросте із 310 до 348 км/год. Розгін до сотні займатиме приблизно 3 секунди. Також автомобіль отримає нову гучну вихлопну систему.

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Крім того, кросовер Ferrari Purosangue стане значно брутальнішим на вигляд. Для Keyvani Porro готують агресивні карбонові обвіс, капот, дифузор та розширювачі арок. Також на зображеннях видно нові колісні диски та одразу два спойлери на дверях багажника.

До речі, нещодавно на аукціон виставили унікальний заряджений хетчбек Ferrari. Середньомоторне авто оснащене 240-сильним V8.

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