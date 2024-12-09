Агрессивный дизайн и 980 сил: рассекречен экстремальный кроссовер Ferrari (фото)

Тюнинг Ferrari Purosangue от Keyvani поднимет мощность кроссовера до 980 сил. Максимальная скорость кроссовера возрастет до 348 км/ч.

Related video

Кроссовер Ferrari Purosangue вскоре получит сверхмощную версию. Ее создают в немецком ателье Keyvani и на его странице в Instagram опубликовали первые его изображения.

Проект назвали Keyvani Porro. Первый экземпляр автомобиля обещают изготовить и презентовать до конца декабря.

Ferrari Purosangue сможет разгоняться до 348 км/ч

Тюнинг Ferrari Purosangue будет довольно основательным. Его 6,5-литровый V12 дополнят турбинами, что увеличит мощность с 725 до 980 л. с., а максимальный крутящий момент — с 716 до 1030 Н∙м.

Максимальная скорость Ferrari Purosangue вырастет с 310 до 348 км/ч. Разгон до сотни будет занимать примерно 3 секунды. Также автомобиль получит новую громкую выхлопную систему.

Важно

В Киеве среди зимы заметили скоростной суперкар Ferrari (фото)

Кроме того, кроссовер Ferrari Purosangue станет значительно брутальнее на вид. Для Keyvani Porro готовят агрессивные карбоновые обвес, капот, диффузор и расширители арок. Также на изображениях видны новые колесные диски и сразу два спойлера на дверях багажника.

Кстати, недавно на аукцион выставили уникальный заряженный хэтчбек Ferrari. Среднемоторное авто оснащено 240-сильным V8.

Также Фокус рассказывал о 1063-сильном тюнингованном "Гелендвагене".