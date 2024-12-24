Море карбону і 1070 сил: дебютував екстремальний суперкар Lamborghini (фото)
Lamborghini Revuelto від Mansory вирізняється агресивним дизайном з великою кількістю карбонових деталей. 1070-сильна гібридна установка дозволяє розвивати 354 км/год.
Суперкар Lamboghini Revuelto отримав нову заряджену версію. Її створили в німецькому тюнінг-ательє Mansory. Про авто розповіли на його сайті.
Проєкт назвали Mansory Initiate. Суперкар виготовлятимуть дрібними партіями під замовлення, а його ціна складе приблизно мільйон доларів.
Дизайн Lamboghini Revuelto зробили ще яскравішим. Клиновидне купе отримало карбонові обвіс, антикрило та кришку капоту а передню частину прикрасили оригінальним декором. Також встановлені полегшені ковані диски FV.10 із шинами розміром 265/30 ZR21 спереду та 355/25 ZR22 ззаду.
Салон Lamboghini Revuelto оздоблений шкірою, карбоном і алькантарою. Як заведено в Mansory, можна обрати найнезвичніші комбінації кольорів.
Тюнінг Lamboghini Revuelto торкнувся і гібридної установки. Після доопрацювання потужність 6,5-літрового V12 зросла з 825 до 880 сил, а загальна віддача збільшилася з 1001 до 1070 к. с.
Суперкар Lamborghini Revuelto Mansory здатен розігнатися до 100 км/год за 2,4 с і розвинути 354 км/год. Витрата пального складає 12,9 л/100 км.
До речі, нещодавно в Mansory виконали тюнінг кросовера Rolls-Royce Cullinan.
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