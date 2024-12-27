Культовий суперкар Lamborghini за $600 000 простояв 20 років у старому гаражі (відео)
Виготовлено лише 323 купе Lamborghini Countach LP500 S. Суперкар із 375-сильним V12 здатен розвинути 292 км/год.
У США повертають до життя суперкар Lamborghini Countach 1984 року. Останні два десятиліття авто простояло занедбаним у гаражі. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі The Top Ones.
Цей Lamborghini Countach LP500 S спочатку був зареєстрований в Італії, а згодом потрапив у США, де його в 1988 році придбав нинішній власник Тоні.Важливо
Спочатку суперкар Lamborghini Countach досить активно експлуатувався і Тоні розповів, що одного разу проїхав за кермом авто 15 годин.
Однак 20 років тому Lamborghini потрапив у ДТП. Тоні спочатку хотів відновити авто і закупив для нього низку запчастин, проте часу для ремонту так і не знайшов. Із часом суперкар завалили мотлохом.
Lamborghini Countach досить непогано зберігся, хоча його довелося довго відмивати. Суперкар покрився шаром бруду, а в його салоні завелися комахи та миші, які дещо пошкодили оздоблення. Тепер авто пройде реставрацію.
Виготовлено лише 323 купе Lamborghini Countach у версії LP500 S і зараз їх середня ціна становить $600 000. Суперкар оснащений 4,8-літровим V12 потужністю 375 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а максимальна швидкість становить 292 км/год.
До речі, нещодавно на старій фермі знайшли занедбані ретроавто.
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