Занедбана легенда: "найкрасивіше авто у світі" простояло понад 25 років у гаражі (відео)

Jaguar E-Type — культова спортивна модель 60-х років. Свого часу Енцо Феррарі назвав його найкрасивішим авто у світі.

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У США виявили занедбане купе Jaguar E-Type 1969 року. Знамените спортивне купе понад 25 років простояло у старому гаражі. Про знахідку розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер та авто реставратор Денніс Коллінз.

Цей Jaguar E-Type є частиною невеликої колекції авто з Техасу. Власник розповів, що спорткар не експлуатувався із 1999 року.

Автомобіль покритий шаром пилу та бруду, проте загалом його кузов непогано зберігся і не іржавий. У салоні пошкоджене оздоблення.

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Великий сюрприз очікував на реставратора під капотом авто. Замість 4,2-літрової рядної шістки тут встановлено двигун Ford V8 об’ємом 4,9 л. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Нестандартний тюнінг Jaguar E-Type виконала компанія John’s Cars, Inc. Варто відзначити, що двигун наразі не працює і авто потребує ремонту.

Jaguar E-Type – одна із найзнаменитіших спортивних моделей усіх часів. Свого часу Енцо Феррарі назвав обтічний спорткар найкрасивішим авто у світі. Із 1961 по 1974 рік виготовили 72 515 купе та кабріолетів.

До речі, нещодавно саме такий Jaguar E-Type повернули у виробництво.

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