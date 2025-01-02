Культовий спорткар 60-х за $100 000 простояв понад 40 років у старому гаражі (відео)

Колекційний Chevrolet Corvette Stingray 1963 року не експлуатувався понад чотири десятиліття. Рідкісне авто потребує реставрації.

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У США виявили занедбаний Chevrolet Corvette 1963 року. Культове ретроавто простояло в гаражі понад 40 років. Про авто розповів у відео на Youtube блогер і реставратор авто Денніс Коллінз.

Купе Chevrolet Corvette Stingray є частиною колекції авто. Його придбали в 1980 році і поставили в гараж. З того часу спорткар не експлуатувався.

Авто не їздило з 1980 року Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Chevrolet Corvette Stingray повністю комплектний, проте потребує реставрації. На його пластиковому кузові потріскалася фарба, а в салоні знято панель приладів.

У салоні зняли панель приладів Фото: скриншот / YouTube

Авто відправлять на реставрацію, адже цей Chevrolet Corvette дуже цінний. Лише модель 1963 року мала розділене заднє скло, тому зараз такі авто продають у середньому за $100 000.

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Примітно, що в гаражі зберігається ще й кабріолет Chevrolet Corvette 1964 року. Він у набагато кращому стані і потребує лише базового технічного обслуговування.

Chevrolet Corvette 1964 року Фото: скриншот / YouTube Кабріолет краще зберігся Фото: скриншот / YouTube

Обидва Chevrolet Corvette Stingray оснащені 5,4-літровим карбюраторним V8 і 4-ступінчастою механічною КПП. Двигун випускали у версіях потужністю від 250 до 365 сил.

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