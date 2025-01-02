Культовый спорткар 60-х за $100 000 простоял более 40 лет в старом гараже (видео)

Коллекционный Chevrolet Corvette Stingray 1963 года не эксплуатировался более четырех десятилетий. Редкое авто нуждается в реставрации.

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В США обнаружили заброшенный Chevrolet Corvette 1963 года. Культовое ретро-авто простояло в гараже более 40 лет. Об авто рассказал в видео на Youtube блогер и реставратор авто Деннис Коллинз.

Купе Chevrolet Corvette Stingray является частью коллекции авто. Его приобрели в 1980 году и поставили в гараж. С того времени спорткар не эксплуатировался.

Авто не ездило с 1980 года Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Chevrolet Corvette Stingray полностью комплектен, однако нуждается в реставрации. На его пластиковом кузове потрескалась краска, а в салоне снята панель приборов.

В салоне сняли панель приборов Фото: скриншот / YouTube

Авто отправят на реставрацию, ведь этот Chevrolet Corvette очень ценный. Только модель 1963 года имела разделенное заднее стекло, поэтому сейчас такие авто продают в среднем за $100 000.

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Примечательно, что в гараже хранится еще и кабриолет Chevrolet Corvette 1964 года. Он в гораздо лучшем состоянии и нуждается лишь в базовом техническом обслуживании.

Chevrolet Corvette 1964 года Фото: скриншот / YouTube Кабриолет лучше сохранился Фото: скриншот / YouTube

Оба Chevrolet Corvette Stingray оснащены 5,4-литровым карбюраторным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Двигатель выпускался в версиях мощностью от 250 до 365 сил.

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