Обнаружен редкий спортивный пикап Chevrolet 90-х в новом состоянии (видео)

Chevrolet 454SS 1990 года считается одним из первых заряженных пикапов. Авто оснащено большим 7,4-литровым V8 и способно разогнаться до сотни за 7,7 с.

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В США обнаружили хорошо сохранившийся пикап Chevrolet C150 454SS 1990 года. Нестандартную заряженную модель выпустили лимитированной серией и сейчас она очень ценится коллекционерами. О ней рассказали на сайте Autoevlution.

Этот Chevrolet 454SS за 34 года проехал всего 41 750 км. Его очень мало эксплуатировали и хранили в гараже.

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Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото)

Следы в кузове свидетельствуют, что некоторое время пикап Chevrolet все же использовался по назначению. Но в целом, его состояние очень хорошее — лакокрасочное покрытие и внутренняя отделка хорошо сохранились. Сейчас авто выставили на продажу за $49 500.

Chevrolet 454SS считается одним из первых заряженных пикапов

Chevrolet 454SS 1990 года считается одним из первых спортивных пикапов. Авто оснащено огромным 7,4-литровым V8 мощностью 230 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с.

Авто оснащено большим 7,4-литровым V8

Кроме того, пикапу доработали ходовую, установили амортизаторы Bilstein и улучшенные тормоза. От стандартного пикапа Chevrolet 454SS отличается заниженным кузовом, литыми дисками и черным декором.

Салон отделан велюром

Салон Chevrolet 454SS отделан велюром, а комплектация включает центральный замок, усилитель руля, электростеклоподъемники, кондиционер и круиз-контроль.

Кстати, недавно обнаружили заброшенный шестиколесный пикап "Гелендваген". Этих авто выпустили всего 100.

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