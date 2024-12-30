Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Обнаружен редкий спортивный пикап Chevrolet 90-х в новом состоянии (видео)

1990 chevrolet 454ss, Chevrolet C150, Chevrolet 454SS, Chevrolet 454SS 1990, Chevrolet 454SS 1990, пикап Chevrolet
Chevrolet 454SS 1990 года прекрасно сохранился

Chevrolet 454SS 1990 года считается одним из первых заряженных пикапов. Авто оснащено большим 7,4-литровым V8 и способно разогнаться до сотни за 7,7 с.

Related video

В США обнаружили хорошо сохранившийся пикап Chevrolet C150 454SS 1990 года. Нестандартную заряженную модель выпустили лимитированной серией и сейчас она очень ценится коллекционерами. О ней рассказали на сайте Autoevlution.

Этот Chevrolet 454SS за 34 года проехал всего 41 750 км. Его очень мало эксплуатировали и хранили в гараже.

Важно
Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото)
Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото)

Следы в кузове свидетельствуют, что некоторое время пикап Chevrolet все же использовался по назначению. Но в целом, его состояние очень хорошее — лакокрасочное покрытие и внутренняя отделка хорошо сохранились. Сейчас авто выставили на продажу за $49 500.

Chevrolet 454SS, Chevrolet 454SS 1990, пикап Chevrolet Fullscreen
Chevrolet 454SS считается одним из первых заряженных пикапов

Chevrolet 454SS 1990 года считается одним из первых спортивных пикапов. Авто оснащено огромным 7,4-литровым V8 мощностью 230 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с.

chevrolet 454 v8, Chevrolet 454SS, Chevrolet 454SS 1990, Chevrolet 454SS 1990, пикап Chevrolet Fullscreen
Авто оснащено большим 7,4-литровым V8

Кроме того, пикапу доработали ходовую, установили амортизаторы Bilstein и улучшенные тормоза. От стандартного пикапа Chevrolet 454SS отличается заниженным кузовом, литыми дисками и черным декором.

салон шевроле 454, Chevrolet 454SS, Chevrolet 454SS 1990, пикап Chevrolet Fullscreen
Салон отделан велюром

Салон Chevrolet 454SS отделан велюром, а комплектация включает центральный замок, усилитель руля, электростеклоподъемники, кондиционер и круиз-контроль.

Кстати, недавно обнаружили заброшенный шестиколесный пикап "Гелендваген". Этих авто выпустили всего 100.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили невзрачный внедорожник Мэрилин Монро.