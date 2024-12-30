Виявлено рідкісний спортивний пікап Chevrolet 90-х у новому стані (відео)

Chevrolet 454SS 1990 року вважається одним із перших заряджених пікапів. Авто оснащене великим 7,4-літровим V8 і здатне розігнатися до сотні за 7,7 с.

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У США виявили добре збережений пікап Chevrolet C150 454SS 1990 року. Нестандартну заряджену модель випустили лімітованою серією і зараз вона дуже цінується колекціонерами. Про неї розповіли на сайті Autoevlution.

Цей Chevrolet 454SS за 34 роки проїхав усього 41 750 км. Його дуже мало експлуатували та зберігали в гаражі.

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Сліди в кузові свідчать, що певний час пікап Chevrolet все ж використовували за призначенням. Але загалом, його стан дуже хороший – лакофарбове покриття та внутрішнє оздоблення добре збереглися. Зараз авто виставили на продаж за $49 500.

Chevrolet 454SS вважається одним із перших заряджених пікапів

Chevrolet 454SS 1990 року вважається одним із перших спортивних пікапів. Авто оснащене величезним 7,4-літровим V8 потужністю 230 к. с. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7,7 с.

Авто оснащене великим 7,4-літровим V8

Крім того, пікапу доопрацювали ходову, встановили амортизатори Bilstein та покращені гальма. Від стандартного пікапа Chevrolet 454SS відрізняється заниженим кузовом, литими дисками і чорним декором.

Салон оздоблений велюром

Салон Chevrolet 454SS оздоблений велюром, а комплектація включає центральний замок, підсилювач керма, електросклопідйомники, кондиціонер та круїз-контроль.

До речі, нещодавно виявили покинутий шестиколісний пікап "Гелендваген". Цих авто випустили лише 100.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили непоказний позашляховик Мерилін Монро.