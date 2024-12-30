Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Виявлено рідкісний спортивний пікап Chevrolet 90-х у новому стані (відео)

1990 chevrolet 454ss, Chevrolet C150, Chevrolet 454SS, Chevrolet 454SS 1990, пікап Chevrolet
Chevrolet 454SS 1990 року чудово зберігся

Chevrolet 454SS 1990 року вважається одним із перших заряджених пікапів. Авто оснащене великим 7,4-літровим V8 і здатне розігнатися до сотні за 7,7 с.

Related video

У США виявили добре збережений пікап Chevrolet C150 454SS 1990 року. Нестандартну заряджену модель випустили лімітованою серією і зараз вона дуже цінується колекціонерами. Про неї розповіли на сайті Autoevlution.

Цей Chevrolet 454SS за 34 роки проїхав усього 41 750 км. Його дуже мало експлуатували та зберігали в гаражі.

Важливо
Найдорожчий Chevrolet Corvette виставили на продаж за $7 мільйонів (фото)
Найдорожчий Chevrolet Corvette виставили на продаж за $7 мільйонів (фото)

Сліди в кузові свідчать, що певний час пікап Chevrolet все ж використовували за призначенням. Але загалом, його стан дуже хороший – лакофарбове покриття та внутрішнє оздоблення добре збереглися. Зараз авто виставили на продаж за $49 500.

Chevrolet 454SS, Chevrolet 454SS 1990, пікап Chevrolet Fullscreen
Chevrolet 454SS вважається одним із перших заряджених пікапів

Chevrolet 454SS 1990 року вважається одним із перших спортивних пікапів. Авто оснащене величезним 7,4-літровим V8 потужністю 230 к. с. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7,7 с.

chevrolet 454 v8, Chevrolet 454SS, Chevrolet 454SS 1990, пікап Chevrolet Fullscreen
Авто оснащене великим 7,4-літровим V8

Крім того, пікапу доопрацювали ходову, встановили амортизатори Bilstein та покращені гальма. Від стандартного пікапа Chevrolet 454SS відрізняється заниженим кузовом, литими дисками і чорним декором.

салон шевроле 454, Chevrolet 454SS, Chevrolet 454SS 1990, пікап Chevrolet Fullscreen
Салон оздоблений велюром

Салон Chevrolet 454SS оздоблений велюром, а комплектація включає центральний замок, підсилювач керма, електросклопідйомники, кондиціонер та круїз-контроль.

До речі, нещодавно виявили покинутий шестиколісний пікап "Гелендваген". Цих авто випустили лише 100.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили непоказний позашляховик Мерилін Монро.