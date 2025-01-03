Заброшенная легенда: "самое красивое авто в мире" простояло более 25 лет в гараже (видео)

Jaguar E-Type — культовая спортивная модель 60-х годов. В свое время Энцо Феррари назвал его самым красивым авто в мире.

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В США обнаружили заброшенное купе Jaguar E-Type 1969 года. Знаменитое спортивное купе более 25 лет простояло в старом гараже. О находке рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и авто реставратор Деннис Коллинз.

Этот Jaguar E-Type является частью небольшой коллекции авто из Техаса. Владелец рассказал, что спорткар не эксплуатировался с 1999 года.

Автомобиль покрыт слоем пыли и грязи, однако в целом его кузов неплохо сохранился и не ржавый. В салоне повреждена отделка.

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Большой сюрприз ожидал реставратора под капотом авто. Вместо 4,2-литровой рядной шестерки здесь установлен двигатель Ford V8 объемом 4,9 л. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат.

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Нестандартный тюнинг Jaguar E-Type выполнила компания John's Cars, Inc. Стоит отметить, что двигатель пока не работает и авто нуждается в ремонте.

Jaguar E-Type — одна из самых знаменитых спортивных моделей всех времен. В свое время Энцо Феррари назвал обтекаемый спорткар самым красивым авто в мире. С 1961 по 1974 год изготовили 72 515 купе и кабриолетов.

Кстати, недавно именно такой Jaguar E-Type вернули в производство.

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