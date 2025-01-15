Стоял заброшенным 48 лет: на старом складе обнаружили уникальный электромобиль 60-х (видео)

Городской электрокар AMC Amitron создали в 1967 году. Миниатюрное двухместное авто длиной 2,16 м способно проехать 240 км без подзарядки.

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В США нашли электромобиль AMC Amitron 1967 года, который давно считался утраченным. Концепт существует в одном-единственном экземпляре. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Старовинный электромобиль AMC Amitron является частью секретной коллекции авто. Он годами пилился на складе и покрылся слоем бурду. Поскольку кузов электрокара пластиковый, то он не заржавел.

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AMC Amitron — прототип компактного городского электромобиля. Нетипичное для США авто 60-х достигает всего 2,16 м в длину, то есть оно меньше современного Smart fortwo. Его масса составляет всего 498 кг.

Компактное авто является частью секретной коллекции Фото: скриншот / YouTube

Двухместный AMC Amitron мог развивать 80 км/ч, а литий-никелево-флоридные батареи емкостью 22,5 кВт∙ч обеспечивали запас хода в 240 км. Электрокар оснастили системой рекуперативного торможения.

Запас хода AMC Amitron составляет 240 км Фото: скриншот / YouTube

AMC Amitron даже планировали запустить в производство с 1972 года, однако проект сочли слишком инновационным, да и средств у концерна American Motors на его разработку не хватало. Время от времени электрокар демонстрировали на различных автошоу, однако после 1977 года о нем ничего не слышали. Как оказалось, все это время он хранился в коллекции.

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