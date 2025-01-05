Американское качество: недорогой Chevrolet 60-х поехал после 22 лет простоя (видео)

Chevrolet Chevelle — доступная массовая модель 60-х годов. Седан удалось оживить после несложных манипуляций.

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В США смогли вернуть к жизни седан Chevrolet Chevelle 1968 года. Автомобиль не эксплуатировался более двух десятилетий. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Dead Car Rescue.

Этот Chevrolet Chevelle не ездил с 2002 года и недавно попал в руки опытного механика из Арканзаса. Автомобиль покрыт ржавчиной, а в его салоне разорвана отделка.

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А вот двигатель Chevrolet Chevelle довольно неплохо сохранился. Стоит отметить, что этот 4,6-литровый V8 на 220 сил не является родным для авто, однако довольно старый. В начале 2000-х там заменили систему зажигания.

Винтажный седан покрыт ржавчиной Фото: скриншот / YouTube

В карбюраторе мотора обнаружили осиное гнездо, поэтому его сняли и заменили новым. После этого восьмерка довольно легко завелась. 2-ступенчатая автоматическая КПП также рабочая, поэтому Chevrolet Chevelle смог проехаться.

В салоне разорвана отделка Фото: скриншот / YouTube

Среднеразмерный седан Chevrolet Chevelle — довольно недорогая и массовая модель. В 1968 году было произведено примерно 465 000 этих автомобилей. Их комплектовали шести- и восьмицилиндровыми двигателями мощностью до 375 сил.

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