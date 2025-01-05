Американська якість: недорогий Chevrolet 60-х поїхав після 22 років простою (відео)

Chevrolet Chevelle — доступна масова модель 60-х років. Седан вдалося оживити після нескладних маніпуляцій.

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У США змогли повернути до життя седан Chevrolet Chevelle 1968 року. Автомобіль не експлуатувався понад два десятиліття. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Dead Car Rescue.

Цей Chevrolet Chevelle не їздив із 2002 року і недавно потрапив до рук досвідченого механіка з Арканзасу. Автомобіль покритий іржею, а в його салоні розірване оздоблення.

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А от двигун Chevrolet Chevelle досить непогано зберігся. Варто відзначити, що цей 4,6-літровий V8 на 220 сил не є рідним для авто, проте доволі старий. На початку 2000-х там замінили систему запалювання.

Вінтажний седан покритий іржею Фото: скриншот / YouTube

У карбюраторі мотора виявили осине гніздо, тому його зняли і замінили новим. Після цього вісімка доволі легко завелася. 2-ступінчаста автоматична КПП також робоча, тому Chevrolet Chevelle зміг проїхатися.

У салоні розірване оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Середньорозмірний седан Chevrolet Chevelle – доволі недорога і масова модель. У 1968 році виготовили приблизно 465 000 цих автомобілів. Їх комплектували шести- та восьмициліндровими двигунами потужністю до 375 сил.

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