Стояло в гараже более 10 лет: в Украине обнаружили роскошное американское авто 80-х (видео)

Lincoln Town Car 1985 года — роскошный 5,5-метровый седан с 4,9-литровым V8 и автоматом. Его салон отделан велюром, а комплектация включает климат-контроль и электропривод сидений.

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Экспозицию киевского автомузея "Колеса истории" пополнил Lincoln Town Car 1985 года. Роскошное американское авто более 10 лет простояло заброшенным в гараже. О нем рассказал основатель музея Павел Лозовенко в видео на Youtube-канале Oldcarservice TV.

Полноразмерный седан Lincoln Town Car попал в Украину в 90-х. Нынешний владелец приобрел авто в 1997 году, причем для него это было первое и единственное авто за всю жизнь. Сейчас его пробег — чуть больше 100 000 км.

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Из-за почтенного возраста владельца и проблем со зрением Lincoln Town Car длительное время не эксплуатировался и пылился в гараже. Его дочь передала автомобиль музею.

Роскошное авто довольно неплохо сохранилось Фото: facebook.com/oldcarservice

Из-за длительного простоя у Lincoln Town Car заклинили передние тормоза и бензонасос, также обнаружили еще ряд неисправностей. Впрочем, за месяц авто удалось привести в порядок — почистить и отремонтировать. Теперь седан хорошо выглядит и способен передвигаться своим ходом. В целом, авто хорошо сохранилось.

Lincoln Town Car оснащен климат-контролем и электроприводом сидений Фото: facebook.com/oldcarservice

5,5-метровый седан Lincoln Town Car имеет велюровый салон, а также оснащен климат-контролем, круиз-контролем, центральным замком, электроприводом сидений. Есть даже система автоматического переключения дальнего и ближнего света.

Салон отделан велюром Фото: facebook.com/oldcarservice

Под капотом Lincoln Town Car установлен 4,9-литровый 140-сильный V8. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Между прочим, недавно в США обнаружили уникальный электромобиль 60-х, который 48 лет простоял заброшенным.

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