Контрабандний раритет: в Україні арештували колекційний Rolls-Royce 70-х (фото)

Rolls-Royce Silver Wraith II ввезли в Україну за підробленими документами, тому на нього наклали арешт. Виготовлено лише 2135 таких автомобілів.

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В Україні наклали арешт на вінтажний седан Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року. Розкішне авто завезли із-за кордону незаконно. Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Детективи БЕБ у ході досудового розслідування виявили схему нелегального ввезення автомобілів в Україну. Із цією метою виготовляли підроблені сертифікати відповідності на авто та висновки експертів.

Виготовлено лише 2135 Rolls-Royce Silver Wraith II Фото: БЕБ

Седан Rolls-Royce Silver Wraith II вилучили і ухвалою Солом’янського районного суду Києва на авто наклали арешт. Теруправління БЕБ у Київській області веде досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

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Rolls-Royce Silver Wraith II – доволі рідкісна модель, адже всього з 1975 по 1980 рік випустили 2135 таких седанів. Утім, вона відносно недорога – коштує від 25 до 50 тисяч доларів.

Седан оснащений 190-сильним V8 Фото: БЕБ

Silver Wraith II – подовжена версія седана Rolls-Royce Silver Shadow із розкішнішим шкіряним салоном та окремим кондиціонером для задніх пасажирів. Авто оснащене 6,75-літровим 190-сильним V8 та 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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