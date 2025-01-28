Колекція авто Януковича: що відомо про музей, зруйнований російським дроном (фото)

Автомобільний музей в "Межигір’ї" стволрили на базі колекції Віктора Януковича. В експозиції були зібрані рідкісні радянські лімузини, а також розкішні Mercedes-Benz, вінтажні Bentley, Ford та Chevrolet.

Related video

У ніч на 28 січня внаслідок російської атаки постраждав музей ретроавто під Києвом. Як стало відомо пізніше, уламки збитого дрона впали на приміщення на території національного парку "Межигір’я", де зберігалася колекція авто Віктора Януковича. Подробиці атаки розкрив виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник. Фокус розповість про цікавий музей авто.

Ушкоджень зазнали Ford V8 і DKW F1 Фото: Київська обласна військова адміністрація

За його даними, внаслідок атаки 9 машин повністю знищено, а 27 – зазнали ушкоджень. Площа пожежі склала 600 кв. м.

Важливо

ДТП на мільйони: найдорожчі авто, розбиті в аваріях (фото, відео)

Серед знищених автомобілів – унікальний парадний кабріолет ЗІЛ-410441. Він був єдиним в Україні, причому виготовили його не за часів СРСР, а в 2010 році.

У вогні постраждали рідкісні експортні "Запорожці" Фото: ДСНС

Також по фото видно, що повністю згоріли лімузини ЗІЛ та ГАЗ-14 "Чайка", а пошкодженими є раритетні Ford V8 і DKW F1 30-х років, ГАЗ-12 ЗІМ, "Волга" ГАЗ-21 та одразу кілька "горбатих" ЗАЗ-965.

Фото: ДСНС

Музей ретроавто Януковича – найцікавіші експонати

Експозицію авто Януковича в "Межигір’ї" організували у кінці 2014 року. По суті, це найперший автомузей на території столичного регіону.

Фото: Тарас Брязгунов

У колекції зібрали майже чотири десятки автомобілів та мотоциклів, тобто майже всі вони постраждали від атаки БПЛА. Частина машин до 2009 року числилися в фондах київської кіностудії імені Олександра Довженка, проте згодом за невідомих обставин опинилися у власності родини Віктора Януковича.

Унікальний кабріолет ЗІЛ-410441 2010 року знищений у пожежі Фото: Тарас Брязгунов

Варто відзначити, що не всі транспортні засоби належали президенту-втікачу та його сім’ї, адже експозицію поповнили машини з фондів гаражів, які обслуговували органи державної влади і числилися на їх балансі.

Bentley S1 1950 року Фото: Тарас Брязгунов

Саме звідти в музей ретро авто "Межигір’я" потрапили радянські представницькі ЗІЛи та "Чайки". Серед них – автомобіль керівника УССР Володимира Щербицького та генсека Миколи Черненка.

Важливо

Нічиї скарби: суперкари та елітні авто, кинуті просто на вулиці (фото, відео)

Примітно, що навіть доступніші радянські авто є раритетами. Серед постраждалих машин – досить рідкісний кабріолет "Москвич-401" та "Запорожець" у експортній версії "Ялта".

Експозиція військової техніки Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, серед авто в "Межигір’ї" – чимало старовинної військової техніки: "полуторка" ГАЗ-АА, амфібія ЛуАЗ-967Б, отримані за ленд-лізом Dodge WC і Studebaker US-6.

Серед вінтажних іномарок варто відзначити розкішний седан Bentley S1 1950 року та 5,5-метрове купе Chevrolet Impala SS 1963 року з 350-сильним V8. Сучасніші лімітовані кабріолет Mercedes G55 Brabus та суперкар Mercedes SLS AMG Roadster належали синам Віктора Януковича.

Chevrolet Impala 1963 Фото: Тарас Брязгунов Ford V8 1932 Фото: Тарас Брязгунов DKW F1 1938 Фото: Тарас Брязгунов Mercedes SLS AMG і 560 SEC Фото: Тарас Брязгунов Мотоцикл Boss Hoss Фото: Тарас Брязгунов

Серед мотоциклів переважали радянські моделі, проте виявили і раритетний байк Boss Hoss із величезним 6,2-литровим V8 від Chevrolet Corvette.

Примітно, що у колекції авто Януковича виявили табличку з інформацією про Horch 855 1938 року, проте саму машину так і не знайшли. За однією версією її не встигли доставити до України, за іншою – експрезидент зміг вивезти недешевий Horch в Росію. Усього виготовили лише 7 таких кабріолетів і зараз їх ціна становить 500 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що в музей ретроавто в Києві привезли новий експонат — розкішний американський седан 80-х, який 10 років простояв у гаражі.

Також ми писали про найдорожчі авто в Україні, які привезли в 2024 році.