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Авто

Нічиї скарби: суперкари та елітні авто, кинуті просто на вулиці (фото, відео)

феррарі енцо пустеля, Ferrari Enzo
Фото: Daily Mail | Подекуди на вулиці кидають авто вартістю кілька мільйонів доларів

Подекуди просто на вулицях міст власники кидають дорогі суперкари. Їх вартість може сягати кількох мільйонів доларів.

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Покинуті на вулиці хавто — не рідкість у багатьох містах по всьому світу. У це важко повірити, але серед них трапляються справжні раритети — екзотичні суперкари та рідкісні колекційні моделі. Фокус обрав рідкісні та дорогі авто, залишені просто на вулиці.

Honda NSX

Honda NSX Fullscreen
Honda NSX

В одному з японських міст на стоянці вже кілька років запаркований суперкар Honda NSX. Культова модель має доволі непоганий вигляд, проте власник не поспішає до неї.

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Nissan Skyline GT-R R34

Nissan Skyline GTR V-Spec Fullscreen
Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II
Фото: скриншот / YouTube

В Японії, де цінують порядок, напрочуд багато покинутих авто. Серед них — і дуже рідкісний Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II вартістю понад 200 000 доларів. 280-сильне купе вирізняється жорсткішою підвіскою, поліпшеними гальмами і карбоновим капотом.

Ford Mustang Eleanor

Shelby GT500 Eleanor Fullscreen
Ford Mustang Shelby Eleanor
Фото: скриншот / YouTube

У Лос-Анджелесі виявили покинутий Ford Mustang Shelby Eleanor 1967 року. Саме таке авто знімалося в культовому фільмі "Викрасти за 60 секунд" з Ніколасом Кейджем і Анджеліною Джолі. Численні квитанції про штрафи на лобовому склі дали зрозуміти, що спорткар простояв покинутим тривалий час.

Aston Martin DB11

Покинуті суперкари трапляються і в Україні. У 2018 році на трасі Харків-Дніпро розбили і кинули новенький Aston Martin DB11. Власник залишив записку на лобовому склі, в якій зазначив, що в ДТП ніхто не постраждав, а машину він кинув тому, що поспішав на літак. Пізніше її забрав евакуатор.

Porsche 911 Gemballa

порше 911 гембалла Fullscreen
Porsche Gemballa Extremo Bi-Turbo
Фото: Carakoom

Ще одна країна, де чимало кинутих авто — ОАЕ. Там дуже суворе законодавство і за борги можна потрапити до в'язниці. Нерідко збанкрутілі власники суперкарів кидають їх на вулиці та тікають за кордон.

Gemballa Extremo Bi-Turbo Fullscreen
Фото: Carakoom

Ось чому в ОАЕ можна побачити, наприклад, нічийний Gemballa Extremo Bi-Turbo. Таких 600-сильних Porsche 911 у 1997 році виготовили лише два і конкретно це авто у 2023 році продали на аукціоні за 379 тис. євро.

Jaguar XJ220

Jaguar XJ220 Fullscreen
Jaguar XJ220
Фото: Top Gear

У 2010 році в столиці Лівану, Бейруті з невідомих причин покинули рідкісний суперкар Jaguar XJ220 90-х. Обтічне купе з 550-сильним V6 твін-турбо свого часу було найшвидшим авто у світі — розвинуло 349 км/год. Усього виготовили лише 281 таке авто, а середня ціна Jaguar XJ220 становить $550 000.

Lamborghini Countach

Lamborghini Countach 25 Fullscreen
Lamborghini Countach 25th Anniversary

В ОАЕ на вулиці помітили культовий суперкар Lamborghini Countach, ціна якого стартує з 500 000 доларів. Занедбане авто вкрите шаром піску, а його шини спущені. Воно належить до фінальної серії 25th Anniversary — таких Countach з 455-сильним V12 зібрали лише 657.

Porsche 959

Porsche 959 Fullscreen
Porsche 959 S
Фото: Reddit

У 2023 році на одній із вулиць Сан-Франциско запаркували та покинули надзвичайно рідкісний суперкар Porsche 959. За рік до того його продали за 2 мільйони доларів. Усього виготовили лише 337 цих купе, проте конкретно це авто — одне з трьох 515-сильних 959S. Суперкар здатен розвинути 339 км/год і був найшвидшим авто 80-х.

Покинутий автосалон

Porsche Carrera GT Fullscreen
Porsche Carrera GT
Фото: скриншот / YouTube

У Гуанчжоу є цілий покинутий автосалон. Компанія збанкрутувала ще 13 років тому, проте в її шоурумі залишилися авто загальною вартістю понад 2 мільйони доларів.

Ferrari 575 Fullscreen
Ferrari 575 Superamerica
Фото: скриншот / YouTube

Найдорожчим є знаменитий суперкар Porsche Carrera GT за мільйон. Він оснащений 612-сильним V10 і може розвинути 330 км/год. Поруч стоять лімітований 540-сильний (559 випущених авто) Ferrari 575 Superamerica зі зсувним дахом і заряджений Chevrolet Corvette Z06.

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Ferrari Enzo

покинутий феррарі Fullscreen
Ferrari Enzo
Фото: Daily Mail

Найдорожчий і найвідоміший покинутий автомобіль — Ferrari Enzo з Дубая. У 2011 році його покинув збанкрутілий власник і авто не один місяць припадало пилом і піском. Пізніше поліція конфіскувала його. Всього випустили лише 399 купе Ferrari Enzo і зараз вони коштують 3-4 мільйони доларів. Суперкар із 660-сильним V12 може розвинути 350 км/год.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчі авто в Україні за 2024 рік. Вартість деяких машин перевищує 500 000 доларів.

Також ми писали, що в Польщі помітили суперкар McLaren на українських номерах.