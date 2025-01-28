Ничьи сокровища: суперкары и элитные авто, брошенные прямо на улице (фото, видео)

Кое-где прямо на улицах городов владельцы бросают дорогие суперкары. Их стоимость может достигать нескольких миллионов долларов.

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Брошенные на улице хавто — не редкость во многих городах по всему миру. В это трудно поверить, но среди них встречаются настоящие раритеты — экзотические суперкары и редкие коллекционные модели. Фокус выбрал редкие и дорогие авто, оставленные прямо на улице.

Honda NSX

Honda NSX

В одном из японских городов на стоянке уже несколько лет запаркован суперкар Honda NSX. Культовая модель выглядит довольно неплохо, однако владелец не спешит к ней.

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Nissan Skyline GT-R R34

Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II Фото: скриншот / YouTube

В Японии, где ценят порядок, на удивление много брошенных авто. Среди них — и очень редкий Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II стоимостью более 200 000 долларов. 280-сильное купе отличается более жесткой подвеской, улучшенными тормозами и карбоновым капотом.

Ford Mustang Eleanor

Ford Mustang Shelby Eleanor Фото: скриншот / YouTube

В Лос-Анджелесе обнаружили заброшенный Ford Mustang Shelby Eleanor 1967 года. Именно такое авто снималось в культовом фильме "Угнать за 60 секунд" с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли. Многочисленные квитанции о штрафах на лобовом стекле дали понять, что спорткар простоял заброшенным длительное время.

Aston Martin DB11

Брошенные суперкары встречаются и в Украине. В 2018 году на трассе Харьков-Днепр разбили и бросили новенький Aston Martin DB11. Владелец оставил записку на лобовом стекле, в которой отметил, что в ДТП никто не пострадал, а машину он бросил потому, что спешил на самолет. Позже ее забрал эвакуатор.

Porsche 911 Gemballa

Porsche Gemballa Extremo Bi-Turbo Фото: Carakoom

Еще одна страна, где немало брошенных авто — ОАЭ. Там очень строгое законодательство и за долги можно попасть в тюрьму. Нередко обанкротившиеся владельцы суперкаров бросают их на улице и убегают за границу.

Фото: Carakoom

Вот почему в ОАЭ можно увидеть, например, ничейный Gemballa Extremo Bi-Turbo. Таких 600-сильных Porsche 911 в 1997 году изготовили всего два и конкретно это авто в 2023 году продали на аукционе за 379 тыс. евро.

Jaguar XJ220

Jaguar XJ220 Фото: Top Gear

В 2010 году в столице Ливана, Бейруте по неизвестным причинам покинули редкий суперкар Jaguar XJ220 90-х. Обтекаемое купе с 550-сильным V6 твин-турбо в свое время было самым быстрым авто в мире — развило 349 км/ч. Всего изготовили всего 281 такое авто, а средняя цена Jaguar XJ220 составляет $550 000.

Lamborghini Countach

Lamborghini Countach 25-летний юбилей

В ОАЭ на улице заметили культовый суперкар Lamborghini Countach, цена которого стартует с 500 000 долларов. Заброшенное авто покрыто слоем песка, а его шины спущены. Оно принадлежит к финальной серии 25th Anniversary — таких Countach с 455-сильным V12 собрали всего 657.

Porsche 959

Porsche 959 S Фото: Reddit

В 2023 году на одной из улиц Сан-Франциско запарковали и бросили чрезвычайно редкий суперкар Porsche 959. За год до того его продали за 2 миллиона долларов. Всего изготовили всего 337 этих купе, однако конкретно это авто — одно из трех 515-сильных 959S. Суперкар способен развить 339 км/ч и был самым быстрым авто 80-х.

Заброшенный автосалон

Porsche Carrera GT Фото: скриншот / YouTube

В Гуанчжоу есть целый заброшенный автосалон. Компания обанкротилась еще 13 лет назад, однако в ее шоуруме остались авто общей стоимостью более 2 миллионов долларов.

Ferrari 575 Superamerica Фото: скриншот / YouTube

Самым дорогим является знаменитый суперкар Porsche Carrera GT за миллион. Он оснащен 612-сильным V10 и может развить 330 км/ч. Рядом стоят лимитированный 540-сильный (559 выпущенных авто) Ferrari 575 Superamerica со сдвижной крышей и заряженный Chevrolet Corvette Z06.

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Ferrari Enzo

Ferrari Enzo Фото: Daily Mail

Самый дорогой и самый известный брошенный автомобиль — Ferrari Enzo из Дубая. В 2011 году его бросил обанкротившийся владелец и авто не один месяц пылилось и песком. Позже полиция конфисковала его. Всего выпустили всего 399 купе Ferrari Enzo и сейчас они стоят 3-4 миллиона долларов. Суперкар с 660-сильным V12 может развить 350 км/ч.

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