ДТП на миллионы: самые дорогие авто, разбитые в авариях (фото, видео)

В ДТП разбивали экзотические суперкары и коллекционные старинные автомобили. Стоимость некоторых машин превышает 10 миллионов долларов.

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Аварии суперкаров и дорогих элитных авто — не такая уж и редкость. Мощные спортивные модели требуют умелого водителя: недостаточно иметь достаточно средств для их покупки, необходимо уметь их контролировать. Некоторые разбитые автомобили стоят миллионы долларов. Фокус определил самые дорогие авто, разбитые в ДТП.

Стоит отметить, что в рейтинг мы выбрали именно серьезные аварии, следствием которых является сложный ремонт или утилизация авто. Мелкие повреждения в городских условиях не принимались во внимание.

10 место. Pagani Huayra BC — $3 500 000

На знаменитом итальянском автодроме Монца во время любительских заездов в 2019 году столкнулись эксклюзивный Pagani Huayra BC и Porsche 911 GT2. Лимитированный Pagani с 800-сильным V12 от Mercedes-AMG существенно пострадал. Выпустили только 20 таких авто.

8-9 место. Ferrari Enzo — $4 000 000

Ferrari Enzo

Разбили уже несколько Ferrari Enzo. Один из суперкаров попал в аварию на немецком автобане в прошлом году — его занесло на большой скорости. Передняя часть купе отсутствует. Выпущено 400 таких купе с 660-сильным V12, а в разработке модели принимал участие Михаэль Шумахер. Купе способно разогнаться до 350 км/ч.

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8-9 место. Ferrari F50 — $4 000 000

Предшественника Ferrari Enzo разбили во время парада суперкаров в Италии в 2019 году. Его водитель не выдержал дистанцию и влетел в Ferrari 488 Pista, из-за чего серьезно пострадала передняя часть авто. Изготовили только 349 Ferrari F50 1995 года. Авто оснащено двигателем V12 на 520 сил, в основе которого лежит мотор болида "Формулы-1". Максимальная скорость авто составляет 325 км/ч.

7 место. Ferrari LaFerrari — $5 000 000

В Австралии столкнулись четыре суперкара, а самым дорогим из них был Ferrari LaFerrari

В 2024 году на горной дороге в Австралии столкнулись четыре суперкара. Самым дорогим из них является лимитированный Ferrari LaFerrari за 5 миллионов долларов. Таких купе с 963-сильной гибридной установкой в 2013-2016 годах собрали всего 499. Модель, которая стала преемницей Ferrari F50 и Enzo, развивает 350 км/ч.

Кроме того, в аварию попал трековый суперкар McLaren Elva за 1,7 миллиона долларов. Другие пострадавшие авто — Ferrari 812 Superfast и Bentley Continental GTC. Суммарная стоимость авто — более 7 млн долларов.

6 место. Два Bugatti Chiron — $8 900 000

В Марокко в 2024 году во время автопробега столкнулись два Bugatti Chiron, причем одно из авто оказалось в кювете и серьезно повредило переднюю часть. 1500-сильный Bugatti Chiron Pur Sport стоит 5 миллионов долларов, а 1600-сильный Chiron Super Sport — $3,9 миллиона.

5 место. Porsche 911 GT1 — $10 000 000

Во время демонстрационных заездов на Фестивале скорости в британском Гудвуде 2023 года попал в аварию гоночный Porsche 911 GT1. Спорткар занесло и он ударился задней частью. Сначала авто потеряло антикрыло, а затем у него отлетела вся задняя часть кузова. Конкретно этот Porsche 911 GT1 является победителем 24-часовой гонки в Ле-Мане 1998 года, поэтому оценен в 10 миллионов долларов.

4 место. Pagani Zonda 760 LH — $11 000 000

Pagani Zonda 760 LH Фото: The Sun

В 2023 году в Великобритании разбили уникальный суперкар Pagani Zonda 760 LH 2012 года. Это купе с двигателем Mercedes-AMG на 760 сил построили специально для семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, но позже он продал его. Карбоновое авто существенно пострадало и его ремонт оказался недешевым.

3 место. Pagani Zonda HP Barchetta — $17 000 000

Pagani Zonda HP Barchetta Фото: Motor1.com

Изготовили всего три 800-сильных кабриолета Pagani Zonda HP Barchetta за 17 000 000 долларов и один из них разбили в 2022 году в Хорватии. Во время пробега суперкаров авто занесло и оно врезалось в Ford Ka. Pagani серьезно повредил заднюю часть, однако его восстановили.

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2 место. Ferrari 250 GT SWB Breadvan — $30 000 000

В 2022 году во время гонок ретроавто во Франции разбили уникальный Ferrari 250 GT SWB Breadvan 1962 года за 30 миллионов долларов. Нестандартное гоночное авто, которое напоминает фургон, создали в одном-единственном экземпляре по заказу итальянского графа Джованни Вольпи.

1 место. Ferrari 250 GTO — $70 000 000

Гоночный Ferrari 250 GTO — одно из самых дорогих авто всех времен и народов. Всего в 1962-1964 годах изготовили всего 36 таких купе с 300-сильным V12 и они доминировали в гонках. Сейчас их стоимость достигает 70 миллионов долларов, но владельцы не боятся выступать на них в соревнованиях ретроавто. Именно во время таких гонок в британском Гудвуде в 2018 году разбили Ferrari 250 GTO 1964 года. Спорткар вылетел с трека в повороте и врезался в отбойник. Его алюминиевый кузов серьезно пострадал.

Кстати, недавно работник СТО разбил коллекционный суперкар Ferrari за 2,5 миллиона долларов.

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