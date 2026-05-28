Один из 999: раритетный суперкар Ferrari за $2 миллиона разбили в серьезном ДТП (видео)

В Великобритании попало в ДТП редкое купе Ferrari 812 Competizione. Лимитированный заряженный суперкар получил серьезные повреждения и не факт, что его удастся восстановить.

Серьезная авария имела место в Шотландии в начале этой недели. Подробности инцидента сообщил сайт Carscoops.

ДТП произошло на двухполосной загородной трассе. Сейчас его причины еще устанавливают, однако повреждения Ferrari 812 Competizione указывают, что скорость авто была немалой.

Суперкар Ferrari потерял капот и задний бампер, у него пострадали передняя часть, левый бок и "корма". В салоне сработали подушки безопасности, поэтому водитель не получил травм и самостоятельно выбрался из авто.

Ferrari 812 Competizione принадлежал дилеру дорогих авто из Нидерландов. В прошлом году именно этот суперкар матового синего цвета выехал на немецкий автобан и разогнался там до 330 км/ч.

Сейчас цена Ferrari 812 Competizione достигает 2 миллионов долларов. Всего с 2021 по 2024 год изготовили всего 999 таких купе. Авто облегчили, а мощность его 6,5-литрового V12 увеличили до 830 сил.

Ferrari 812 Competizione оснащен 830-сильным V12 Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari 812 Competizione способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 340 км/ч. Он оснащен адаптивными амортизаторами, управляемыми задними колесами и карбоново-керамическими тормозами.

