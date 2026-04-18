Развивает 340 км/ч: в Киеве заметили "супербыстрый" Ferrari на 800 сил (фото)

В центре Киева сфотографировали купе Ferrari 812 Superfast 2018 года. Мощный 800-сильный суперкар является одним из самых быстрых авто в Украине.

Всего с 2017 по 2024 год выпустили около 5000 купе Ferrari 812 Superfast и лишь несколько из них зарегистрированы в Украине. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

800-сильное авто способно развить 340 км/ч Фото: Topcars UA

Цена Ferrari 812 Superfast составляла примерно 350 000 евро. Сейчас на смену этой модели пришел новый Ferrari 12Cilindri.

Суперкар Ferrari 812 Superfast ("Супербыстрый") — модель старой школы, ведь переднемоторное авто оснащено классическим атмосферным V12 объемом 6,5 л. Этот высокооборотный двигатель развивает 800 л. с. при 8500 об/мин и имеет крутящий момент 718 Н-м при 7000 об/мин.

С 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Суперкар Ferrari 812 получил электронный дифференциал, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Ferrari

Купе Ferrari 812 Superfast отличается элегантным дизайном с длинным капотом и заостренной "кормой". Его салон отделан кожей и карбоном. В салоне.

