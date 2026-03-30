В Украине разбили в ДТП скоростной суперкар Audi с двигателем Lamborghini (видео)

Купе Audi R8 попало в ДТП в пригороде Киева. Суперкар с мощным V10 от Lamborghini является раритетом на украинских дорогах.

Среднемоторный суперкар Audi R8 разбили на автодроме "Чайка", что под Киевом. Видео ДТП опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

На видео видно, что купе Audi R8 второго поколения зашло слишком быстро в поворот, его занесло и оно врезалось в заграждение из отработанных покрышек. В салоне сработали подушки безопасности. Теперь суперкар ожидает недешевый ремонт.

Audi R8 второй генерации выпускали с 2015 по 2024 год и собрали более 24 тыс. купе и родстеров. Конкретно это авто относится к рестайлинговой версии, которая выпускалась с 2018 года.

Суперкар оснащен 5,2-литровым V10 Фото: Topcars UA

Все суперкары Audi R8 второго поколения были оснащены 5,2-литровым V10 разработки Lamborghini. В зависимости от модификации, его мощность составляла от 540 до 620 л.с., причем существовали варианты как с полным, так и с задним приводом.

Разгон до 100 км/ч у купе Audi R8 занимает от 3,1 до 3,8 с, а максимальная скорость суперкара составляет 320-331 км/ч.

