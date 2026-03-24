Один из 250: в Киеве заметили лимитированный семейный спорткар Audi (фото)

В Киеве засветился заряженный универсал Audi RS4 Avant 2024 года в редком исполнении edition 25 years. 470-сильное семейное авто способно развить 300 км/ч.

Изготовлено всего 250 Audi RS4 Avant edition 25 years — специальную версию выпустили к 25-летию спортивной модели. Фото редкого авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Универсал Audi RS4 Avant edition 25 years узнается по оригинальным 20-дюймовым дискам и карбоновому декору. Кроме того, для авто предлагали особые цвета: конкретно этот RS4 имеет фиолетовую окраску Berry Pearl.

В салоне Audi RS4 Avant edition 25 years установили спортивные ковшеобразные кресла и заменили коврики, а в отделку добавили больше алькантары. Кроме того, графику цифровой панели приборов изменили в ретростиле. Спортивное авто остается практичным, ведь просторное внутри и имеет большой (505-1510 л) багажник.

2,9-литровый V6 твин-турбо доработали, что увеличило мощность с 450 до 470 сил. Пиковый крутящий момент остался неизменным — 600 Нм. Полноприводный Audi RS4 Avant edition 25 years способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 300 км/ч. Это самая мощная и быстрая версия Audi A4.

Кроме того, доработали подвеску Audi RS4 Avant с адаптивными амортизаторами, а спортивный выхлоп и карбоново-керамические тормоза в версии edition 25 years стали стандартными.

