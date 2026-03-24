Один із 250: у Києві помітили лімітований сімейний спорткар Audi (фото)

У Києві засвітився заряджений універсал Audi RS4 Avant 2024 року в рідкісному виконанні edition 25 years. 470-сильне сімейне авто здатне розвинути 300 км/год.

Виготовлено всього 250 Audi RS4 Avant edition 25 years — спеціальну версію випустили до 25-річчя спортивної моделі. Фото рідкісного авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Універсал Audi RS4 Avant edition 25 years пізнається за оригінальними 20-дюймовими дисками та карбоновим декором. Крім того, для авто пропонували особливі кольори: конкретно цей RS4 має фіолетове забарвлення Berry Pearl.

У салоні Audi RS4 Avant edition 25 years встановили спортивні ковшеподібні крісла і замінили килимки, а в оздоблення додали більше алькантари. Крім того, графіку цифрової панелі приладів змінили у ретростилі. Спортивне авто залишається практичним, адже просторе всередині та має великий (505-1510 л) багажник.

2,9-літровий V6 твін-турбо доопрацювали, що збільшило потужність із 450 до 470 сил. Піковий крутний момент залишився незмінним — 600 Нм. Повнопривідний Audi RS4 Avant edition 25 years здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 300 км/год. Це найпотужніша і найшвидша версія Audi A4.

Крім того, доопрацювали підвіску Audi RS4 Avant із адаптивними амортизаторами, а спортивний вихлоп і карбоново-керамічні гальма у версії edition 25 years стали стандартними.

