Сімейний суперкар: українці виконали яскравий тюнінг найшвидшого у світі універсала (фото)
Лімітований спортивний універсал Audi RS6 Avant GT отримав екстремальну версію. Його потужність перевищує 1000 сил, а інтер’єр став ще розкішнішим.
Вражаючий тюнінг Audi RS6 GT спільно виконали українське ательє Crazy D Customs та польські компанії Power Division і MG Motorsport. Про проєкт, який назвали GT 900, розповіли на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Українські майстри відповідали за зовнішність і салон Audi RS6 GT 900, а їхні польські колеги — за технічну "начинку". У Crazy D Customs мають досвід роботи з Audi, адже виконали кілька яскравих проєктів, серед яких — і авто Олександра Усика.Важливо
У внутрішньому оздобленні поєднуються шкіра, замша та карбон. Кольори підібрані під забарвлення кузова авто (воно називається Arkona White).
Навіть стандартний Audi RS6 Avant GT із 4,0-літровим 630-сильним V8 твін-турбо є найшвидшим серійним універсалом у світі, адже здатен розігнатися до сотні за 3,3 с і розвинути 305 км/год.
Тюнінг Audi RS6 GT підняв потужність двигуна до 984 сил на бензині А-98 та 1051 к. с. — на пальному з етанолом. Спринт до 100 км/год тепер займає менш ніж 3 секунди. Наразі це найшвидший із усіх 660 випущених Audi RS6 Avant GT.
